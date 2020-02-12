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İnfertilite (kısırlık) nedir? Nedenleri nelerdir?

İHA

Op.Dr. Süleyman Tosun, evli olan çiftlerin korunmasız düzenli ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik oluşmamışsa, bu durumun infertilite olarak adlandırıldığını söyledi.
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Süleyman Tosun, “Çiftlerin yüzde 90'ı 1 yıl içinde gebe kalırlar. İnfertilite kısırlık demek değildir. Kısırlık kendiliğinden veya herhangi bir tıbbi yöntem ve teknoloji ile çocuk sahibi olma şansının bulunmamasıdır. Halbuki infertilite tıbbi yöntem ve teknolojiler kullanılarak çocuk sahibi olunabilecek bir durumu ifade eder. Kadın 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay,40 yaş üzerinde ise 3 ay gebelik olmamışsa daha erken uzman görüşü alınmalıdır. Adet düzensizliği, vücutta aşırı kıllanma, aşırı kilo, önceden geçirilmiş ameliyatlar (myom, yumurtalık kistleri, dış gebelik ameliyatı gibi),birinci derece yakınlarda (anne, teyze, hala) erken menopoz hikayesi, önceden teşhis edilmiş endometriozis (çikolata kisti) var ise en kısa zamanda doktora başvurmak gerekir. Erkek te ise daha önceden testislerle ilgili bir ameliyat geçirmiş ise veya ameliyat olmasa da şiddetli ağrı, şişlik, cinsel isteksizlik, ereksiyon problemi hikayesi var ise 1 yıl beklenmeden üroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir” dedi.
Bir infertilite Kliniğine başvuran çiftler incelendiğinde yüzde 40 kadına bağlı nedenler, yüzde 40 erkeğe bağlı nedenler, yüzde 20 sinde de hem kadın, hem erkeğe bağlı nedenler ile açıklanamayan infertilite grubu oluştuğunu belirten Op.dr. Tosun, nedenlerini şöyle sırladı:
“Kadına bağlı nedenler: Yumurtlama problemleri; PCO (polikistik over sendromu),hipogonadotrofik hipogonadizm (yumurtlama mekanizmasını yöneten hormonların vücutta üretilmemesi) Tubal faktörler;Tüplerin bütünlüğünü bozan geçirilmiş ameliyatlar(dış gebelik, myomektomi, yumurtalık kisti ameliyatlar, appendektomi gibi karın içi diğer ameliyatlar) Rahmin yapısal bozuklukları; Septum, subseptum, uterus didelfis(çift rahim) gibi doğuştan olan şekil bozuklukları olabileceği gibi sonradan rahmin ve endometriumun (embryonun yerleştiği rahim içini döşeyen tabaka) bütünlüğünü bozan ameliyatlar ve kürtaj gibi müdahaleler. Bulunduğu yer ve büyüklüğüne bağlı bazı myomlar ve rahim içi polipler. Genetik sorunlar; Turner sendromu, inversiyon, trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar embryo gelişimini olumsuz etkileyebilir. Sistemik hastalıklar; Tiroid bozuklukları, diyabet, böbrek hastalıkları, anemi gibi. Endometriozis; Yumurta kalitesini bozabilecek çevresel faktörler, kimyasal maddeler veya radyasyona maruz kalma. Tedavi amaçlı kemoterapi, radyoterapi. Cinsel fonksiyon bozuklukları; vajinismus. Azalmış yumurtalık rezervi.
Erkeğe bağlı nedenler: İnmemiş testis, ergenlik dönemi veya sonrasında geçirilmiş kabakulak enfeksiyonu, geçirilmiş testis operasyonları, travma veya enfeksiyonları(orşit), varikosel; ısı artışına neden olarak sperm sayı ve hareketliliğini bozabilir, tedavi amaçlı kemoterapi, radyoterapi, sperm çıkışını engelleyen tıkanıklıklar, sistemik hastalıklar(kistik fibrozis, diyabet, retrograde ejekülasyon), çevresel faktörler: hava kirliliği, sigara, alkol kullanımı, kimyasal maddeler veya aşırı ısıya uzun süre maruz kalma. Genetik faktörler; Kleinfelter sendromu, inversiyon, trans lokasyon gibi kromozom sayı ve yapısını etkileyen genetik bozukluklar. Ereksiyon problemleri, retrograde ejekülasyon.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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