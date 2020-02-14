Sağlık, kozmetik, tarım ve hayvancılık için probiyotik ürettiler

ATATÜRK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Neslihan Dikbaş, öğretim üyesi Dr. Kagan Tolga Cinisli ve öğrenciler sağlık, kozmetik, tarım ve hayvancılık için milli probiyotik üretti. Prof. Dr. Dikbaş, probiyotikler için patent ve tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş, Dr. Kağan Tolga Cinisli, doktora öğrencisi Merve Şenol Kotan ve yüksek lisans öğrencileri Sevda Uçar ile Emre Canca'dan oluşan bilim ekibi, tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan, bazı hastalıkları düzenleyici olarak da reçetelere yazılan probiyotikleri laboratuvar ortamında üretmeyi başardı. Sağlık sektörünün yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da kullanılacak probiyotikler geliştiren Dikbaş ve öğrencileri, patent ve tescil işlemlerini de başlattı.

Son zamanlarda insanların beslenme diyetlerinde değişiklik olduğunu ve alternatif tıbba yönelişin arttığını belirten Prof. Dr. Neslihan Dikbaş, probiyotiklere yönelmenin çoğaldığını belirtti. Öğrencileriyle birlikte yaklaşık 5 yıl önce probiyotik üzeride çalışmaya başladıklarını ifade eden Dikbaş, doğal kaynaklardan üretimi başardıklarını kaydetti. Probiyotiklerden tarım, hayvancılık, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılabilecek ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Dikbaş, "İnsanlar için gıda takviyesi tablet, kozmetik sektöründe akne giderici krem, tarım sektöründe de arılar, büyükbaş ve küçükbaşlar için yem katkı maddesi olarak 5 farklı ürünün tanıtımını yakında yapacağız" dedi.

Prof. Dr. Neslihan Dikbaş, hayvancılık alanında büyükbaş ve küçükbaşlarda verimi ve ürün kalitesini artırmak için kullanılacak probiyotikleri de geliştirdiklerini vurgulayarak, "Büyük ve küçükbaş hayvanların verim ve kalitesini artırmak için bazı probiyotik materyaller kullanmaya çalışıyoruz. Birkaç solüsyon hazırladık. Bunların patenti ve tescili için başvuruda bulunduk. Probiyotikler gıda katkı maddeleri olarak da kullanılıyor. Bu konuda da ürettiğimiz probiyotikle Türkiye pazarına açılmayı hedefliyoruz. Bu alanda kullanılan probiyotikler yurt dışından getiriliyor. Çok büyük paralar ödeniyordu. Ülkemizi bu açıdan rahatlatmak için bu alanda çalışma yaptık. Kozmetik ürünü olarak ise farmakologlarla birlikte çalıştık. Bazı hastalıklar özellikle cilt hastalıklarına iyi gelen probiyotikler var. Biz onları izolasyon etmiştik. Bir kaç tane krem tasarladık, deneme çalışmaları devam ediyor. Hastalıklara çok iyi geldiğini görüyoruz ama test sonuçlarını beklemek zorundayız" diye konuştu.

Dr. Kağan Tolga Cinisli ise probiyotik pisayasının yaklaşık 40 milyar doları aştığını belirterek, bunun yüzde 10'unun gıda takviyesi içerdiğini kaydetti. Avrupa'da 500 milyon doları aşkın piyasası bulunan probiyotiklerin Türkiye'de kayda değer üretimi olmadığını belirten Cinisli, yaptıkları çalışmaların bu alanda üretime katkı sağlamak olduğunu bildirdi.



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