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Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

İHA

Doç.Dr. Karaca Başaran meme büyümesinin erkeklerin korkulu rüyası olduğu söyledi.

Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

Doç.Dr. Karaca Başaran meme büyümesinin erkeklerin korkulu rüyası olduğu söyledi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomasti sıkça görülen bir problem olduğunu ifade ederek, “Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz. Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği'ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının yüzde 65'ini oluşturmaktadır. Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir” dedi.
Dr. Başaran, başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatının bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağlayacağını bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması olduğunu belirterek, “Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki oluşturabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır. Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır. İyileşme süresi kabaca 1 haftadır. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

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