Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Fuat Demir, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID19) salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, "Ulül Emr'e itaat farzdır" dedi.

Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Fuat Demir, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID19) salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Ulül Emr’e itaat farzdır” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID19) salgınına karşı milletin tefrikaya düşmemesini ve galeyana gelmemesini isteyen Fuat Demir, dünyevi ve uhrevi işlerin bir arada yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Demir, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un; “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” dizelerine dikkat çekerek; bu virüs illetinin hep birlikte el birliğiyle defedileceğini savundu.
Bu arada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere de harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Fuat Demir, özellikle para politikasına yönelik alınan kararların ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklendiğini de söyledi. İş dünyası temsilcilerinin geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunduğu önerilerin karşılığını aldıklarını da belirten Demir, bu bağlamda; her zaman olduğu gibi bugün de iş dünyası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti.
Başkan Demir, virüs salgınının küresel etkilerinin, ekonominin bütün aktörlerin topyekûn bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kıldığını belirterek, “Nitekim başta FED olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirler kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da, küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile, küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikârdır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için, hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız.”şeklinde konuştu.
ALINAN KARARLAR REAL SEKTÖRÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEKTİR
En büyük üreticiden en küçük tüketiciye varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu sürecin Türkiye’nin lehine çevirmeyi başaracaklarına inancının tam olduğunu belirten Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere; kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF’nin limitinini iki katına çıkarılarak KOBİ’lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi
Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği Başkan Orhan; "Dezenfeksiyonda hassasiyetimiz sürüyor"
YEREL HABERLER Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği Başkan Orhan; ...
Cenaze namazında virüs tedbirleri Rektör Çomaklı’nın babası son yolculuğuna virüs önlemleriyle uğurlandı
YEREL HABERLER Cenaze namazında virüs tedbirleri Rektör Çomaklı’nın ...
Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo
YEREL HABERLER Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo
G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?
YEREL HABERLER G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?
Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
YEREL HABERLER Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
YEREL HABERLER Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası "Fare yılı" olarak bilinen yılda kehanetlere göre çekirge istilası, virüs, deprem ve yangınlar yaşandı Korona virüsüne benzer salgın hastalık takvimde 'zatülcenb' ismiyle anılıyor
YEREL HABERLER 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir ...
MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına Zeynep Polat getirildi MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu kuruldu
YEREL HABERLER MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına ...
Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak
YEREL HABERLER Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak ...
Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve ...
(Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde ...
Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine de taleplere yetişemiyorlar Doğunun dezenfekte ihtiyacını bu lise karşılıyor
YEREL HABERLER Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine ...
Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler
YEREL HABERLER Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için ...
Erzurum’da 2 kişi ‘korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti
YEREL HABERLER Erzurum’da 2 kişi ‘korona virüsü' şüphesiyle ...
Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha
YEREL HABERLER Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X