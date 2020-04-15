‘Biz bize yeteriz’ dedi bağışını yaptı

Oltulu Genç iş adamlarından Ahmet Alkan, Korona virüsü dolayısıyla devletimizin yanında yer alarak “Biz bize yeteriz” sloganını yenileyerek bağışta bulundu.

Genç işadamı Alkan, “Türkiye'nin birçok yerinde çok sayıda vatandaş Korona virüsü salgını nedeniyle maddi olarak zorluk yaşıyor. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile de ihtiyaç sahipleri için bağışlar toplanıyor. İstedim ki benimde çorbada tuzum olsun. Ülkemiz ve bizlerin geleceği için Devletimiz dimdik ayakta tutmalıyız” dedi.

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