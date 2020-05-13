700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor

Erzurum’da bulunan 700 yıllık tarihe sahip Karanlık Kümbet tarihinde ilk kez tam donanımlı restore ediliyor.

Erzurum’un en eski kümbetlerinden birisi olan 700 yıllık Karanlık Kümbet İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 1 ay önce restore edilmeye başlandı.

Derviş Ağa Mahallesi, Gülahmet Caddesinde bulunan Karanlık Kümbet ( Emir Sadrettin Kümbeti) 1308 yılında yapılarak günümüze kadar ulaştı. Daha önce çatı kısmında ufak restorasyon çalışmaları yapılan kümbet ilk kez tam donanımlı bir restorasyon geçiriyor. Karanlık Kümbetin çatısı tamamen sökülerek Erzurum’a özgü taşlardan olan Küfeki Taşından yeniden inşa edildi.

Kümbetin ilk etapta yüzde 40’lık kısmının restorasyon geçirilmesine karar verilse de yüklenici firma tarafından tamamı restore edildi. Ayrıca Kümbetin çatı kısmı bittikten sonrası ise üzerine tamamen orijinal parçalardan hazırlanan Alem takılacak.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Restorasyon Şefi Mustafa Polat, “Karanlık Kümbetin çatı değişimini yapıyoruz. Kümbetimizde Alem yoktu restorasyon sonunda onu ekleyeceğiz. Çatı restorasyonunu tamamen Erzurum’a ait olan özel taşlarla yapıyoruz. Daha önce Kümbette küçük çaplı restorasyonlar yapılmış ama tam donanımlı olarak ilk kez yapıyoruz. 1 ay önce başladık buranın restorasyonuna 1 hafta içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

700 yıl sonra ilk kez değişim yaşayan Kümbetin restorasyon işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.