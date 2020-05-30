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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk heykeli iş makinalarıyla yeni yerine taşındı

İHA

Oltu Hükümet meydanındaki Atatürk heykeli iş makineleri ile 50 metre geriye alındı.

Atatürk heykeli iş makinalarıyla yeni yerine taşındı

Oltu Hükümet meydanındaki Atatürk heykeli iş makineleri ile 50 metre geriye alındı.
Oltu Kaymakamlığı’na yeni bina yapılmasının ardından peyzaj çalışması nedeni ile Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı, yeni binaya uzak kalınca vinç ve iş makinası yardımı ile mevcut yerinden sökülerek yeni binaya doğru 50 metre çekildi.
Oltu Belediyesi personeli tarafından büyük bir titizlik içerisinde yapılan sekiz saatlik bir çalışmalar sonucu heykel vinç sırtında yeni yerine taşındı.

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