İspir'de ayıdan kaçan kuzenler düşerek yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesi Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda saldırgan ayıdan kaçan 2 kuzen, ormanlık alanda düşerek yaralandı.<br>Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıkonaklar Mahallesi Babanoz Yaylası'nda meydana geldi. Ahmet Kara (25) ile kuzeni Yusuf Kara (28) hayvanları ahıra getirmek üzere gittikleri Babanoz Yaylası'nda iddiaya göre ayıyla karşılaştı. Üzerlerine doğru gelen ayının saldırısından kurtulmak isteyen 2 kuzen, ormanlık alanda kaçmaya başladı. Koşarak kaçan iki kuzen, dengesini kaybederek düşüp, yuvarlandı. Kuzenler, haber verdikleri yakınlarınca İspir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. <br>Yapılan muayenede Yusuf Kara, eli ve kolundan yaralanırken, Ahmet Kara'nın ise vücudunda çatlaklar oluştuğu, kafası ve yüzünde yaralanmalar olduğu belirlendi. Kuzenler hastanede tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / İspir Nejdet YILMAZ<br>2020-06-23 23:20:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.