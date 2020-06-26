Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

DHA

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Karnavas dut pekmezinin Olur ilçesinde üretimine başlandı.  Erzurum'a 171 kilometre uzaklıkta, 1228 metre rakımda bulunan ve mikroklima iklime sahip Olur ilçesinin en önemli gelir kaynağı dut pekmezi. 2008 yılında tescillenen Karnavas dut pekmezi yörede Ormanağzı, Köprübaşı, Coşkunlar, Yeşilbağlar, Hükkam mahallelerinde yaklaşık 225 kişi tarafından üretiliyor. Binlerce ağaçtan toplanan tonlarca dut, 1,5 aylık...

Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

<br>Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklığını ve enerjisini Erzurum'dan özel olarak gönderilen dut pekmezine borçlu olduğunu açıklamasıyla gündeme gelen Karnavas dut pekmezinin Olur ilçesinde üretimine başlandı. <br>Erzurum'a 171 kilometre uzaklıkta, 1228 metre rakımda bulunan ve mikroklima iklime sahip Olur ilçesinin en önemli gelir kaynağı dut pekmezi. 2008 yılında tescillenen Karnavas dut pekmezi yörede Ormanağzı, Köprübaşı, Coşkunlar, Yeşilbağlar, Hükkam mahallelerinde yaklaşık 225 kişi tarafından üretiliyor. Binlerce ağaçtan toplanan tonlarca dut, 1,5 aylık yorucu bir çalışmanın ardından pekmeze dönüşüyor. Mahallelerde yılda yaklaşık 42 tonluk pekmez üretiliyor.<br>SABAH ERKEN SAATLERDE BAŞLIYOR<br>Karnavas dut pekmezinin en önemli üretim yerlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde Songül-Avşin Aktürk çifti, haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Sabah erken saatlerde işe koyulan çift, yere serdikleri brandalara dut silkeleme makinesiyle dökülen dutları bidonlara doldurup, ocak üzerindeki kazanlara boşaltıyor. Dev kazan içinde kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenmek amacıyla sıkı kurununa dökülüyor. Şırası bidonlara boşaltılan dut, kilolarca ağırlığındaki taşla da preslenerek kalan şıra alınıyor. <br>ATEŞ BAŞINDA PEKMEZ <br>Bidonlara alınan dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Altında odunların alev alev yandığı çelik kapların başına geçen Aktürk çifti ellerinde ahşap kepçelerle şıranın pekmeze dönüşmesi için saatler süren karıştırma işine başlıyor. Çelik kaplarda yapılan işlem sonunda üretilen pekmez soğuması için bu kez başka bir kaba boşaltılıyor. Burada da baba Osman Aktürk devreye giriyor. Ateş üzerinden alınan pekmezi kepçeyle karıştıran Osman Aktürk, soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Soğuyan pekmez daha sonra konulduğu bidonla depoya kaldırılıyor.<br>42 TON ÜRÜN ELDE EDİLİYOR<br>Olur'un mikroklima iklimi sebebiyle dut üretiminin fazla olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, pekmez üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. İlçedeki 5 mahallede 225 kişinin pekmez üretimi yaptığı bilgisini veren Bakır, yılda 42 tona yakın ürün elde edildiğini söyledi. Türk Patent Enstitüsüne yapılan müracaat sonunda Karnavas dut pekmezi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını belirten Bakır, geleneksel yöntemlerle yapılan pekmezin şifa kaynağı olduğunu kaydetti. <br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAVSİYE ETMİŞTİ<br>Şubat 2020'de resmi bir ziyaret için gittiği Ukrayna dönüşünde gazetecilerin 'Sizin virüse karşı özel bir önleminiz var mı?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" cevabını vermişti. <br>DUT PEKMEZİNİN FAYDALARI<br>Dut pekmezi, Anadolu kültüründe hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini artırmak için sık sık tüketilen geleneksel lezzetlerin başında geliyor. Yüksek besin değeri içerdiği doğal şekerle vücudun ihtiyacı olan şekeri karşılayan dut pekmezi, özellikle kış aylarında tüketiliyor. Dut pekmezi soğuklara karşı vücudun direncini artırırken, birçok hastalığa karşı da iyi geldiği belirtiliyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Salih TEKİN<br>2020-06-26 10:08:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı
Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' çözümü
YEREL HABERLER Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için 'internet' ...
Hazırladıkları ürünleri internet ortamında pazarladılar Pandemi döneminde Oltu taşı ürünlerin satışı internet üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Hazırladıkları ürünleri internet ortamında ...
135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor
YEREL HABERLER 135 yıllık tabya üç ayrı noktadan çöktü Savaşlarda ...
Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum Valiliği birim müdürü ve çalışanı kazada ...
Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürü Cihat Demir ile 1 kişi yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Yanan araçta ...
Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi ...
Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Memiş, kent gündemini değerlendirdi
Anız yakanlara para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Anız yakanlara para cezası uygulanacak
Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı Öz’den Palandöken Belediyesi’ne övgü Başkan Sunar: “Hem ilçemize hem gönüllere dokunuyoruz”
YEREL HABERLER Palandöken’de hizmet seferberliği AK Parti İl Başkanı ...
Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum Tabyalarında ‘Anadolu Sanat Bienali’ yapalım”
YEREL HABERLER Sanatçılar Vali Memiş’e çağrıda bulundu “Erzurum ...
GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
YEREL HABERLER GSİM Müdürü Taşkesenligil’den Vali Memiş’e teşekkür
Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun”
YEREL HABERLER Güvenlik-İş Sendikası Temsilcisi Ülgün: “26 Haziran ...
Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi YKS sınavı öncesi okulları ...
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ilçelere modern altyapı
Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor”
YEREL HABERLER Sekmen: “Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli ...
Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Narman çıkarması
Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden uluslararası hazırlık kamplarına açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Yüzme sporcuları havuza indi Olimpik havuz yeniden ...
Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
YEREL HABERLER Ortak akıl için fikir alışverişleri sürüyor
Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 6 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran ...
B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat Özdemir’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor Kulübü’nden TFF Başkanı Nihat ...
Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
YEREL HABERLER Taekwandocu Müdür Oltu’dan ayrılıyor
Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Bal Ormanı’nı ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X