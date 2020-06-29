Oltulu Yavuz, Valenton’a Belediye Başkanı seçildi

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Oltu İslam Kotik köyünden Metin Yavuz, Fransa'da Belediye Başkanı seçildi.

Bir Oltulunun Fransa’da Belediye Başkanı seçilmesi Oltu’da sevinçle karşılandı. Haberin Oltu’da duyulmasının ardından Oltulular olarak gurur duyduklarını belirttiler.

Fransa'da Türk siyasetçi Metin Yavuz, yerel seçimlerin ikinci turunda, başkent Paris'in banliyölerinden Valenton'da Belediye Başkanı seçildi. Paris'te mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi.

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