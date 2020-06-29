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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş’i duygulandırdı

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurumlu Dadaş Necati" olarak tanınan ve söylediği Huma Kuşu türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş'ı kabul etti. Türküyü bir kez de burada seslendiren Tutaş, Vali Okay Memiş'i duygulandırdı.

Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş’i duygulandırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurumlu Dadaş Necati” olarak tanınan ve söylediği Huma Kuşu türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş’ı kabul etti. Türküyü bir kez de burada seslendiren Tutaş, Vali Okay Memiş’i duygulandırdı.
Merkez Yakutiye İlçesi’ndeki Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan Necati Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güzel sesiyle dinleyenleri etkiliyor. 4 çocuk, 14 torun sahibi sıcak demir ustası Tutaş, sesinin yanında giydiği Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Bir terzihanede söylediği Erzurum yöresine ait 'Huma Kuşu' adlı uzun havayla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Necati Tutaş, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret, samimi bir havada geçti. Kendisinden Huma Kuşu Türküsünü seslendirmesini isteyen Vali Memiş’in bu isteğini geri çevirmeyen Tutaş, söylediği türküyle salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.
Tutaş’a türkü için teşekkür eden Memiş, geçtiğimiz hafta iki çalışma arkadaşını elim bir trafik kazasında kaybettiğini anımsattı.
Türkünün duygu yüklü olduğunu ancak yaşadıkları bu acı olay nedeniyle kendilerini daha çok hüzünlendirdiğini dile getiren Memiş, “ Dünya acılar dünyası, Anadolu dert küpü... Bu türkü o dönemde yaşayan ecdadımızın çektiği zorlukları ve yaşadıkları hüznü anlamamız için adeta bir belge niteliğindedir.” dedi.
Vali Memiş, Necati Tutaş’a ziyareti anısına Oltu Taşı tesbih hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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