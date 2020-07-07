Atatürk Üniversitesi’nden Kurumsal Akreditasyon hamlesi

Üniversitelerin yıllık hazırlanan Kurum İç Değerlendirme raporları ile 2015 yılından bu yana takip edilen kurumsal bilgiler, kalite güvence, eğitimöğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim kategorilerinde hazırlanan göstergelerin incelenmesi neticesinde karar verilen 2020 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) Atatürk Üniversitesi dahil edildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Programına başvuran 54 üniversiteden Atatürk Üniversitesinin de içerisinde yer aldığı 10 üniversite akredite sürecine alınmaya hak kazandı.

2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 10 üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcıları ile kalite süreçlerinden sorumlu öğretim üyelerinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Atatürk Üniversitesinden Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Bilal Yılmaz katıldı.

Toplantıda üniversite yöneticileriyle bir araya gelen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, 2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 10 üniversitenin değerlendirileceğini belirterek, üniversitelerin akreditasyon konusundaki çalışma ve isteklerinden ötürü katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından 2020 yılında Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılacak işlemler ve yöntem ile ilgili teknik bilgilerin verildiği toplantının ikinci bölümünde ise üniversiteler adına söz alan Rektörler, süreç içinde kurumlarının gelişmeye açık yönleri konusunda yaptıkları çalışmaları paylaştılar.

“KAP ile çok değerli kazanımlar elde edeceğiz”

Sürecin benimsenmesi, geliştirilmesi ve örnek uygulamalar konusunda görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu sürecin üniversitelere değer katacağını ifade ederek, eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sürekliliğinin sağlanmasında akreditasyon uygulamalarının etkili olacağını söyledi.

Rektör Çomaklı: “2020 Ocak ayından bugüne kadar Üniversitemiz yönetim bilgi sistemi aracılığı ile 55 programın akreditasyonu için öz değerlendirme raporunu kanıtları ile hazırladık ve 30 program için resmi akreditasyon başvurumuzu yaptık. Hedefimiz 2021 Ocak ayı itibari ile ülkemizdeki üniversiteler arasında akredite olan program sayısı bakımından ilk 5 üniversite arasına girmektir. Bu yönde attığımız adımların kurumsal akreditasyon süreci için de oldukça önemli olduğu kanaatindeyim.”

KAP sürecine üniversite olarak her türlü katkıyı vereceklerini ve alt yapı anlamında da hazır olduklarını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olması ile çok değerli kazanımlar elde edeceğini vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Kurumsal Akreditasyon Programı Nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitimöğretim, araştırmageliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir. KAP Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Her yıl KAP’a dâhil edilecek yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından belirlenmekte ve belirlenen bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturulmaktadır. Değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmakta ve bu raporlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir.

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