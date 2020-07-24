13 yaşındaki Samet, bacağına saplanan dirgenle hastaneye kaldırıldı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ın Susuz ilçesinde ot toplayan Nazim Samet Ürün'ün (13), bacağına dirgen saplandı. Hastaneye kaldırılan Ürün'ün bacağındaki dirgen, AFAD ekipleri tarafından 3 dişi kesilerek, çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İncipınar köyünde meydana geldi. Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada elindeki dirgen sol bacağına saplandı. Ailesi, hemen 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Nazim Samet Ürün, gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste Nazim Samet Ürün'e müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen AFAD ekibi, çocuğun sol bacağına saplanan dirgenin dişlerini, hidrolik makasla kesti. Nazim Samet Ürün, daha sonra ameliyata alındı. Bacakta kalan kısım da ameliyatla çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum Bedir ALTUNOK

2020-07-24 13:36:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.