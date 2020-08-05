Erzurum’da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı

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Erzurum’un Tortum ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir kamyon uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrıldı.

Sıraç Ağaçlı sevk ve idaresindeki saman yüklü kamyon, uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrıldı. Kullanılamaz hale gelen kamyon olay yerine gelen vinç tarafından kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların 112’yi aramasının ardından bölgele gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

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