Emre Tuna: Kanada ve Meksika pazarına giriş yapıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emre Tuna: Kanada ve Meksika pazarına giriş yapıyoruz

İHA

Yerli kozmetik markası Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna şirketin gelecek vadedeki hedeflerini anlattı.

Emre Tuna: Kanada ve Meksika pazarına giriş yapıyoruz

Yerli kozmetik markası Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna şirketin gelecek vadedeki hedeflerini anlattı.
Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna tarafından kurulan Farmasi markası hem iç pazarda hem de dış pazarda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere 4 kıtada bulunan Farmasi markası, 26 ülkede doğrudan satış yaparken 125 ülkeyle ticari ilişkiler içerisinde. Markanın üçüncü kuşak temsilcilerinden Emre Tuna, pandemi sürecinin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerinde kendilerini yavaşlatmadığını belirterek 2020 yılı içerisinde Kanada ve Meksika pazarına giriş yapacaklarını vurguladı. Son olarak New York’ta ofis açarak faaliyet göstermeye başladıklarını ve Amerika’da kısa vadede hızlı ve güvenli bir şekilde büyüdüklerini belirten Tuna, yeni hedeflerinin Kanada ve Meksika pazarı olduğunu belirtti.
Farmasi ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde Romanya’nın başkenti Bükreş’e 13 km uzaklıkta bulunan CT Park Bucharest’te 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip bir depoyu hayata geçirerek bu merkezden Avrupa Birliği ülkelerine ürün satışı gerçekleştirmeye başlamıştı. 2.000’den fazla ürün gamına sahip olduklarını belirten Emre Tuna, teknolojiyi yakından takip eden ArGe mühendisleri tarafından Farmasi laboratuvarlarında, insan sağlığını koruyan, en yüksek kalite standartlarında ve çevre dostu yöntemlerle üretim yaptıklarını belirtirken markanın kurucusu olan Türkiye tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna’nın ürün formüllerine ve altın kurallarına sadık kaldıklarının da altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’un su böreği neden farklı? Yılların hayali sonunda gerçek oldu ve Su Böreği’nin ana vatanının Erzurum olduğuna resmen karar verildi
YEREL HABERLER Erzurum’un su böreği neden farklı? Yılların hayali ...
ETÜ Teknoloji Takımı Varda SkyTeam finalde
YEREL HABERLER ETÜ Teknoloji Takımı Varda SkyTeam finalde
Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle anlattı ‘Sen olsaydın ne yapardın’ sorusunu 300 kişiye sordu, cevaplara göre farklı renklerde elbise tasarladı
YEREL HABERLER Kadına şiddeti tasarladığı renkli elbiselerle ...
Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde büyük heyecan
Başkan Orhan’ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Orhan’ın acı günü
Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu'na hayırlı olsun ...
Çelik kasa hırsızları kameralara yakalandı 100 bin TL’yi çaldılar, Mobese kameralarına yakalandılar
YEREL HABERLER Çelik kasa hırsızları kameralara yakalandı 100 bin ...
Pandemi süreci e-ticaret gelirlerini katladı
YEREL HABERLER Pandemi süreci e-ticaret gelirlerini katladı
'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER 'Koronavirüse inanmıyorum' diyen genç hakkında yasal ...
205 bin 350 dekarlık zirai arazi suya kavuşacak Hınıs Başköy Barajı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER 205 bin 350 dekarlık zirai arazi suya kavuşacak Hınıs ...
Kaleboğaz köyünde bostan nöbeti Mısır tarlalarını yabani domuz sürülerinden korumak için gece boyu nöbet tutuyorlar
YEREL HABERLER Kaleboğaz köyünde bostan nöbeti Mısır tarlalarını ...
Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra su böreği de tescillendi Erzurum Ticaret Borsası ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü daha koruma altına aldı Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral: “Tescilli ürünler listesine katılacak birçok ürünümüz daha var”
YEREL HABERLER Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından ...
Aydemir: ‘Parola net: Halka hizmet Hakk’a hizmet’ Aydemir: ‘Halka hizmetin hududu olmaz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Parola net: Halka hizmet Hakk’a ...
Komşularının düğününe gittiler korona virüse yakalandılar Karantinada olan vatandaşlardan uyarı: “Sakın sakın düğünlere gitmeyin, bana bir şey olmaz demeyin oluyor”
YEREL HABERLER Komşularının düğününe gittiler korona virüse ...
Büyükşehir Peynirciler Çarşısı’nın da çehresini değiştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Peynirciler Çarşısı’nın da çehresini ...
Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın hayatın rengidir, öldürülmemeli
YEREL HABERLER Şiddeti renklerle anlatan öğretim üyesi: Kadın ...
Köylülerin domuz nöbeti
YEREL HABERLER Köylülerin domuz nöbeti
Tercih dönemi başladı
YEREL HABERLER Tercih dönemi başladı
Çat’ta Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Çat’ta Covid-19 denetimi
Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda bulunmaya çalıştık”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Demirdöğen: Yerel Kalkınmaya katkıda ...
Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED Başkanı Eğilmez: “Türkler hakkında kara propaganda yapan The Promise filmini Netflix’in milyonlarca abonesine ulaştırması Ermeni diasporasına açıkça hizmet etmekten başka bir şey değildir”
YEREL HABERLER Netflix’den sözde Ermeni soykırımı hamlesi ASİMED ...
Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Karaloğlu göreve başladı
Şenkaya’da Covid denetimi
YEREL HABERLER Şenkaya’da Covid denetimi
Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ‘Hayırda yarışan Dadaşlara müteşekkiriz’ Aydemir Dadaşlarla gündemi konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den saha mesaisi Aydemir: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X