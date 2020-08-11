Ak Partili Kadınlar suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Partili Kadınlar suç duyurusunda bulundu

İHA

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ak Partili Kadınlar suç duyurusunda bulundu

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı’nca gazeteci Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
AK Parti Genel Merkezince partili kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurulduğunu dile getiren AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk” dedi.
AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan ile birlikte parti il binasında düzenlediği basın açıklamasında AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını belirtti.
Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarını anlatan AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkında yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile Partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak,partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 35 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifadesine sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve Partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem Partimizin içinde, hem de Partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. “Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur” diye konuştu.
AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti’nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade ederek, “Eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemelerle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır.
Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel Meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside,yargıda, güvenlikte, akademide,eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılıkları kaldırılmış, kadınlar arasındaki eşitlik sağlanmış, toplumsal barışın yeniden tesisinde ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur.
Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır . Öyle birilerinin 5 10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir.
Herşeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur.
Sadece ülkemizin değil, Gönül Coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde göz yaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer almıştır.
Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlâksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye de devam edecektir.
Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle AK kadınlar olarak bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz.
Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir.
Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, Erkekleşmeden kadın olarak,siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın Hareketi asla bir Feminist Hareket Değildir! AK Kadın’lar hiçbir zaman Papatya da olmamıştır! AK Kadın’lar hiç kimse tarafından AK Parti ‘li / AKP’li gibi ayrıştırılamaz! AK Kadın’lar dürüst,ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır ! Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, Partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez . Ayrıca din, iman, inanç,namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız! Bugün bizlerin bu toplantıyı tertip etmemize neden olan Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretlerle dolu içerik, artık teşkilatlarımızda bardağı taşıran son damla olmuştur.
İllerimizde partimize ve davamıza gönül veren kadınlarımızın ve ailelerinin tepkilerine rağmen, şu ana kadar herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını görmüş bulunmaktayız. Aksine inançlarımızın ve değerlerimizin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edilmiştir.
Dünyanın her bir köşesine fesatlık, sapkınlık, ahlaksızlık ve azgınlık yaygınlaşırken bizler asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız ! Son 10 yılda dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümle dijital ağlar, akıllı telefonlar, sosyal platformlar, sinema film ve diziler aracılığıyla yayılan tehlikeli akımlara karşı tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz ! Genç nesillerimizin korunması adına tüm çirkinliklere ve kötülüklere karşı savaşımız da dün olduğu gibi bugün de artarak devam edecektir.
Değişik kademelerde hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan, kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz.
Umarız ki Genel Merkezimizden ve 81 İlimizden, 922 İlçemizden yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez.
Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan, devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başında kolaycı ve saldırgan tarzları ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz.
AK Kadınlar’mız bugünlere büyük mücadeleler vererek, zoru başararak geldi. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda, en önlerde yer aldı.
15 Temmuz başta olmak üzere, 28Şubat, 27Nisan, 17 \ 25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleri ile birlikte ciddi mücadeleler verdi.
AK Kadınlar olarak bizler, 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak ve özgürlüklerimizi kazanabilmek için yaptık.
O mücadelelerimizi de, daha sonra başkalarına karşı bir üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık.
Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlüklerin değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz.
Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her tür özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz.
Ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amaçlarına alet etmesine de müsaade etmeyeceğiz.
Biz AK Kadın’lar asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz, Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, Partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine Yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır.
Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki Başkanlıklarımızla birlikte sözkonusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk.
Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir.
Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve Partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşkale’de maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Aşkale’de maske ve sosyal mesafe denetimi
Erzurum’da işsiz kalan eski hükümlüye devlet sahip çıktı Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
YEREL HABERLER Erzurum’da işsiz kalan eski hükümlüye devlet sahip ...
Tekman’da ahır yangını korkuttu
YEREL HABERLER Tekman’da ahır yangını korkuttu
Hibe edilen 4 inekle işsizlikten kurtulan eski hükümlü: Yanlış yola sapmayın
YEREL HABERLER Hibe edilen 4 inekle işsizlikten kurtulan eski ...
Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor
YEREL HABERLER Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor
Milletvekili Aydemir: ‘Dahası olacak inşallah’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Dahası olacak inşallah’
Atatürk Üniversitesi standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi standına yoğun ilgi
Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından sonra su böreği de tescillendi Erzurum su böreğine de coğrafi belgesi aldı
YEREL HABERLER Civil peynir, göğermiş peynir ve kadayıf dolmasından ...
Sağlık Müdürü Bedir uyardı! “Görüntülerden kaç kişinin bir hafta sonra Covid servisine geleceklerini sayıyorum”
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Bedir uyardı! “Görüntülerden kaç ...
Anaokulu öğretmeninden alkışlanacak uygulama Başkan Orhan; Eğitim projelerine sonuna kadar destekçi olacağız
YEREL HABERLER Anaokulu öğretmeninden alkışlanacak uygulama Başkan ...
Kırkpınar; “İyi Parti merkezin kendisidir”
YEREL HABERLER Kırkpınar; “İyi Parti merkezin kendisidir”
Narman Gülperi Otel'i tam not aldı
YEREL HABERLER Narman Gülperi Otel'i tam not aldı
Demirdöğen yeni görevine başladı
YEREL HABERLER Demirdöğen yeni görevine başladı
Muhtardan ESKİ’ye teşekkür
YEREL HABERLER Muhtardan ESKİ’ye teşekkür
Aydemir: ‘Gayretimiz çok daha iyiyi yakalamaya yöneliktir’ Milletvekili Aydemir: ‘Türkiye Narman’a akacak’ Aydemir’den kul hakkı uyarısı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Gayretimiz çok daha iyiyi yakalamaya ...
Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube başkanından asılsız ithamlara sert tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube ...
Erzurum su böreği de coğrafi işareti aldı
YEREL HABERLER Erzurum su böreği de coğrafi işareti aldı
Ticaret sicili ilanları daha hızlı yayımlanacak
YEREL HABERLER Ticaret sicili ilanları daha hızlı yayımlanacak
ESTP’den tedbir uyarısı
YEREL HABERLER ESTP’den tedbir uyarısı
Erzurum, su böreğine coğrafi işaret belgesi aldı
YEREL HABERLER Erzurum, su böreğine coğrafi işaret belgesi aldı
Yakutiye Belediyesi hizmet çıtasını yükseltti
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi hizmet çıtasını yükseltti
BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Hamroun’la yeniden anlaştı
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: “Payguru mağdurlarının sesine kulak verin”
YEREL HABERLER Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay: ...
Erzurum da gastronomi şehri olacak Erzurum'da cağ kebabı üretim ve et entegre tesisinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Erzurum da gastronomi şehri olacak Erzurum'da cağ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X