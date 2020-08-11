Oltu Birlik ve Beraberlik Vakfı’nda geleneksel bayramlaşma buluşması

Her yıl öğrencilerini ve sevenlerini bir araya getiren Oltu Birlik ve Beraberlik vakfı bu yıl da geleneği bozmayarak değerli misafirlerin katılımıyla bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Küresel salgın nedeniyle maske, mesafe hijyen tedbirleri alınarak Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa ülkenin dört bir yanından yaklaşık iki yüz davetli katıldı.

Program yeni ibadete açılan dünya Müslümanlarının sevinç ve muştusuna sebep olan Ayasofya Camiinin imamlarından Hafız Bünyamin Topçu'nun Kur'an tilavetiyle başladı.

Mustafa Beyaz'ın sunduğu programın ilk konuşmacısı Birlik Ve Beraberlik vakfının yetiştirmiş olduğu öğrencilerden Dr. Erkan Aydın oldu. DR. Erkan Aydın, Oltu'daki öğrencilik yıllarından bahsetti ve Mustafa Ağırman hocanın kendilerine yüklediği vizyonu anlattı. Hocanın istikamet üzere olmaları konusundaki nasihatlerinin öğrenciler için ışık olduğunu söyledi.

Daha sonra Birlik ve Beraberlik Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Mustafa Ağırman konuşmalarını yaptı. Ağırman, Cihan Ağa Kuran Kursunda başlayan eğitim faaliyetlerinin daha sonra Birlik camiinin altında devam ettiğini anlattı. Ağırman, “Bu ilim yuvasında okuyan yüzlerce öğrencinin bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde millete hizmet ettiğini ve bu öğrenciler içinden onlarca akademisyen, bürokrat, öğretmen, imam ve başka mesleklerde çalışan arkadaşlarımız var. Bugün her yıl hafızlar yetiştiren DİB'e bağlı Kur'an kurslarımız var. Üniversite öğrencilerinin barındığı yurdumuz var” dedi.

Vakfın gelecekteki programından bahseden Prof. Mustafa Ağırman, ilçede Kartal İHL seviyesinde öğrenciler yetiştiren proje İmam Hatip Lisesi kazandırmayı ve okul öncesi çocukların eğitim yapabileceği bir sübyan mektebi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sonra misafir konuşmacılardan TİDEF Başkanı Mustafa Yelek, konuşmasını yaptı. Ağırman Hocanın kendisi için örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Bir çok programda birlikte olduğunu söyleyen konuşmacı Ağırman hoca ile ilgili bazı hatıralarına da konuşmasında yer verdi.

Programın son konuşmacısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski milletvekili ve İlim Yayma Cemiyeti Eski Başkanı Dr. İsrafil Kışla oldu. Kışla konuşmasında imam hatip liselerinin kuruluş yıllarından bahsetti ve konuşmanın iskeletini iyilik yapma üzerine oluşturdu. İyilik üzerine hayatlarını inşa eden bazı örnekler veren Kışla, dünyada bir şeylerin sahibi olmak için değil iyilik yapmak için var olduğumuzu hatırlattı. Kışla, Zaferle değil seferle mükellef olduğumuzu, bize düşenin iyilik yolunda sefere çıkmamız olduğunu zaferin ise Allah'ın elinde olduğunu söyledi.

Program Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın, Oltu Taşı tesbih hediyelerini misafirlere sunmasıyla son buldu.

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