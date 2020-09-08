AK Parti 5. Olağan Kongresi düzenlendi

AK Parti Yakutiye İlçe 5. Olağan İlçe Kongresi 15 Temmuz millet parkında düzenlenen geniş katılımla gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına azami dikkat edilerek yapılan kongrede davetliler kongre alanına ateş ölçümleri yapılarak alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye 5. Olağan Kongreye Bölge Koordinatörü Hakan Kâhtalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve çok sayıda protokol üyesi katıldı, AK Parti kadın ve gençlik kolları başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, " Önderimiz, liderimiz, kurucumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda 'gönül seferberliği' adı altında sahalara indik, ziyaretler gerçekleştirdik. ‘Seçim mi var? Seçim varmış gibi çalışıyorlar’ dediler. AK Partinin tüm icraatlarını anlatacağız, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Kongreler tazelenemedir, dertlerin unutulduğu yerlerdir. Bu kongre birlik beraberlik kongremiz olsun. Gelin bir ve beraber olalım, kırgınlığı ve kavgayı bitirelim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde tüm delegelerin oyunu alan Recep Aydın, 3. kez AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı olarak seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.