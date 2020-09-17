Milletvekili Aydemir: “Sağlık çalışanları birer kahraman” Aydemir dadaşlarla gündemin nabzını tuttu Aydemir okul servisi işletmecileriyle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum etabı alan programı kapsamında istişare, gündem değerlendirme, sosyal ve ekonomik beklenti, siyasi öngörü ve talep tespit çalışmalarının 6’ıncı haftasında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. ERİHDER’i ziyaret ederek il kültür, tarih ve sanat gündemine değgin istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Okul Servis işletmecileriyle görüştü, Aziziye Belediyesi sosyal destek programına katıldı.

Covid19 pandemi sürecinde ülke ve il genelindeki mücadele çalışmalarının takdir ötesinde bir başarıyla sürdürüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, Solakzade Sağlık Merkezinde Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, gösterdikleri özveri, hastalara karşı sergiledikleri hoşgörü ve canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı müteşekkir ve minnettar olduklarını belirtti.

Milletvekili Aydemir, ‘Sağlık çalışanları; Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Hastabakıcı ve tüm unsurlarıyla hayatlarını riske atıp, hayat zerkeden kahramanlar. Solakzade Sağlık Merkezinde bu kahramanlardan bir kısmını ziyaret edip dertleştik. Hasta gönülleri kırmamaya özen gösteren bu yüreklere sahip çıkalım ‘ dedi.

Palandöken’de okul servisleri gündemi

Yüz yüze eğitimin tam olarak uygulanamaması sebebiyle işleri aksayan Okul Servisleri işletmecilerinin durum ve beklentilerini kaydetmek amacıyla işletmeci temsilcileriyle buluşan Milletvekili Aydemir, ‘ Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar’ın duyarlılığıyla okul servis işletmecilerinin sorunlarını temsilci arkadaşlarla istişare ettik. Maliye Bakanlığımızın desteklerine teşekkür ediyorlar; salgın sürecinin uzamasından ise hayli dertliler. Tekliflerinin takipçisiyiz. ‘ açıklamasını yaptı.

Aziziye Belediyesi’nden Karzı Hasen

Aziziye Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Muhammed Cevdet Orhan’ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, Belediyece yürütülen sosyal destek programı kapsamındaki bir etkinliğe katıldı.

Başkan Orhan’ın engellilere destek odağında gerçekleştirdiği çalışmalara teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘İlahi Nusretin sırrı, Karzı Hasen. Karşılık beklemeden, dara düşeni dardan kurtarmak. Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Orhan buna esaslı bir örnek sundu. Hediye ettiği akülü araç bir kardeşimizin hayatını kolaylaştıracak. Birlikte takdim nasibimiz oldu; Şükür. ‘ paylaşımında bulundu.

ERİHDER’de kültür, sanat ve tarih gündemi

Milletvekili Aydemir günlük çalışma programı düzeyinde daha sonra ERİHDER Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Nuri Toparlak’tan yürütülen etkinlikler hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, ‘ERİHDER’i ziyaretimizde hoş bir sürprizle karşılaştık. TBMM’nin 1. Döneminde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Erzurum Milletvekillerine verilen tarihi hüvviyeti haiz Türkiye Haritasını gördük. Başkanımız Nuri Toparlak Beyin “Tıpkı basımından hediye edeceğiz” açıklaması sevindiriciydi. Erzurum’un abide şahsiyetlerinden İbrahim Hakkı Hz.leri odağında ciddi etkin ve kapsamlı faaliyet veren; il kültür, tarih ve sanat ambiyansına değer katan ERİHDER yine bir ilki paylaştı. Erzurum adına minnettarız‘ dedi.

DABKON’dan Cumhurbaşkanına şükran plaketi

Milletvekili Aydemir günlük, Erzurum Alan Çalışmasının son etabında Doğu Anadolu Basın Konseyi(DABKON)’nin konuğu oldu. Doğu Anadolu Basın Konseyi Başkanı Selahattin Şener Erzurum Havalimanına 100 milyon TL’ye yakın yatırım harcaması yapılarak Cat3 Sisteminin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edip, Milletvekilleri, Belediye Başkanları adına Milletvekili Aydemir’e şükran plaketi verdi.

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