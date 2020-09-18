Gençlerden Pir Ali Baba Türbesine ziyaret

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi, gönüllü gençlerin Pir Ali Baba Türbesini ziyaret etmesini sağladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aziziye Gençlik Merkezi’nin bu kez adresi Pir Ali Baba Türbesi oldu. Gençlik Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Yavuz Selim Turgut’un bu haftaki faaliyet programında Erzurum’un manevi kanaat önderlerinden Pir Ali Baba türbesini ziyaret etmek vardı. Gençlik Merkezi üyeleri ve genç gönüllülerden oluşan yaklaşık 45 genç Pir Ali Baba’nın Dutçu Köyü’nde bulunan türbesini ziyaret etti. Türbede dua okuyan gönüllü gençlere Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, 1500’lü yıllarda yaşayan Pir Ali Baba’nın özelliklerini anlatarak gençlerin Pir Ali Baba’yı tanımasını sağladı.

Rüyasından sonra 1001 hatmi başlattı

Rivayete göre gördüğü rüyadan yola çıkarak şehrin felaketlerden korunması için 1001 Hatim geleneğini başlatan Pir Ali Baba, kendisine Yavuz Sultan Selim tarafından vakfedilen Dutçu köyü civarında yaşayıp Tekke ve Zaviye ehli kanaat önderi bir alimdi. Erzurum, Yavuz Sultan Selim’in 1514’de Çaldıran Ovasında Şah İsmail’e karşı kazandığı savaşla Osmanlı’ya geçmiş, Erzurum beyi Sevindük beyin Safevi Devletine yakınlaşmasını gören Pir Ali Baba ve dönemin ulemaları tarafından alınan kararla Ezanın ardından Selatu Selam okunmaya bu dönemde başlanmıştır. Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu Erzurum’un önemli manevi mihmandarlarından Pir Ali Baba’yı gençlere anlatmamız gerektiğini düşünerek çok fazla bilgi olmasa da rivayetlerden ve tarihçilerin araştırmalarından yola çıkıp bu büyük zat halkındaki bilgileri gençlerimize aktarmanın mutluluk verici olduğunu , değerlerimize sahip çıkmak adına genç nesillere anlatılarak bilgilendirilmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, insan odaklı faaliyetlere devam ettiklerinin altını çizerek, gençlerin manevi değerlerinden Pir Ali Baba’nın türbesini ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Taşkesenligil, “Etkinliğe katılan gönüllü gençlerimizi ve gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.