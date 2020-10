Vali Okay Memiş: “Gelecek nesillere yapılan en anlamlı yatırım”

Erzurum'un Aşkale ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 8 derslikli YıldızÜnal Soyata Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Kavurmaçukuru Mahallesi'nde hayırseverlerce yaptırılan okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, gelecek nesillere yapılan bu yatırımı çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Anadolu’nun ilk üniversitesinin Erzurum’da kurulduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, “Köy okullarını çok önemsiyorum. Buradaki emek ve yapılan işi çok önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim bin 200 köyümüz, yaklaşık 2 bin yerleşim yerimiz ve toplamda 165 bin öğrencimiz var. 11 bin civarında öğretmenimizle birlikte il genelinde yapılan atamalardan sonra öğretmen açığımızda olmayacak. Devlet, mümkün olduğu kadar eğitim, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda her konuya yetişmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde, bakanlarımızın da destekleriyle... Ama özellikle yapılan bu bağışları çok önemsiyoruz. Her türlü bağışı vatandaşlarımız kendi bütçesinden yapmış oldukları katkılar önemli ama bu katkıların eğitim üzerinde olması ayrıca gurur verici ayrıca değerli buluyorum. Erzurum Cumhuriyetin temellilerinin atıldığı bir kent. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 58 gün ev sahipliği yapılmış olan önemli bir kent. Anadolu'nun ilk üniversitelerinden olduğu kabul edilen Çifte Minareli Medrese'nin burada kurulduğunu söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Kodlama Atölyeleri ve Bilişim Sınıfları Oluşturduk

Çocukları milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek istediklerini belirten Vali Memiş, bilime ve teknolojiye hükmeden nesilleri yetiştirmek istediklerini, buna bağlı olarak da il genelinde kodlama atölyeleri ve bilişim sınıfları oluşturduklarını söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuşmasına şöyle devam etti.

“Peki, biz ne yapıyoruz. Ben göreve başladığımdan beri 2 yıldır il milli eğitim müdürümüz, Sağlık Eski Bakanımız ve Milletvekilimiz Sayın Recep Akdağ Bey ve diğer paydaşlarımızla öğretmenlerimizle beraber 2 yıldır bir proje uyguladık. Ve o proje sayesinde biz dedik ki eğitimdeki başarı sıramızı çok yeterli bulmuyoruz. Ve bunu yükseltmek istiyoruz. Biz hedeflenmiş olduğumuz noktadan iki kat daha yüksek noktaya geldik. Hem YGS sınavlarında hem de üniversite sınavlarında böyle bir başarıyı yakaladık. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tatbikî sadece sınav başarısının yanında çocuklarımızı milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ancak sadece böyle yaparsak biraz işi hamasete çeviririz, bu yetmez aynı zamanda bilime, teknolojiye, çağın bütün imkânlarını kullanabilen, teknolojiyi sadece kullanan değil ona hükmedebilen nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu noktada ilimizde bakanlığımızın uygulamış olduğu müfredat haricinde kodlama atölyeleri bilişim sınıfları oluşturduk. Ben bu okulumuzda olduğu gibi Erzurum’un bütün köy ve ilçelerinde öğretmenlerimizle beraber geleceğiz olan bu çocuklarımıza yapılan bütün yatırımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Kamu adına özel sektör adına yapılan bu hizmetler bizi fevkalade mutlu etmektedir.”

Eğitime Ciddi Yatırım Yapılmalı

World Human Relief Derneği Genel Başkanı, hayırsever Doç. Dr. Ayten Zara da yoksulluğu ve şiddeti önlemek için eğitime ciddi bir yatırım yapılmasını gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2001 yılından beri öğrencilerimizle birlikte çocukların ihmal ve istismarını önlemek için bölge bölge gezip vatandaşları bilinçlendiriyoruz. Aynı zamanda okula gönderilmeyen kız çocuklarının da ailelerini ikna çalışması yapıyoruz. Bu vesileyle okula kazandırdığımız kız çocuklarımız var. Bunun dışında da herkese ve her şeye uzak dağ köylerinde köy okulları yapıp bu okulları donatıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz YıldızÜnal Soyata Ortaokulu."

Hayalimiz Gerçek Oldu

“Bugün burada uzun zamandır hayalini kurduğum okul projesinin ilk adımını atmış bulunmaktayım” diye söze başlayan Hayırsever Nur Eskiyapan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okulun anne ve babalarının adlarına yapıldığını ifade eden Eskiyapan, “Aynı yolda yürüdüğüm Ayten Hanım ve ekibine, bütün emeği geçen ve vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Okulumuz anne ve babamın adına. Onlar sağlık sorunları nedeniyle; burada olmayı çok arzu ettiler ama gelemediler. Sizlere selam ve sevgilerini ilettiler. Çocukluğumdan beri kız çocuklarının okutulma konusunda çok hassasım. Siz anneler babalar lütfen kız çocuklarınızı evlatlarınızı okutun. Bunlar gelecek nesillerin çağdaş anneleri olacağı için onlara var gücümüzle destek olalım. Bu yolda kendi adıma ilk adımı atmış bulunmaktayım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlığımız yolunda ilk adımı attığı bu güzel memleket Erzurum’da da olması benim için ayrı bir gurur kaynağı. Amacımız eğitim ile kendi ayakları üzerinde durabilen yeni nesillerin yetiştirilmesine destek olmak” dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan okulu gezen Vali Memiş, hayırseverlere teşekkür belgesi ile plaket verdi. Vali Memiş ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, açılış sonrası okul bahçesinde çocuklarla voleybol oynadı.

Vali Okay Memiş’in katıldığı programa Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, veliler ve öğretmenler eşlik etti.

