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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den Karayazı ve Karaçoban çıkarması

İHA

Başkan Sekmen’den Karayazı ve Karaçoban çıkarması

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un Karayazı ve Karaçoban ilçelerine çıkarma yaptı. Başkan Sekmen, sezon sonu değerlendirmesini yapmak ve yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe sakinlerinden yine büyük ilgi gördü, coşkuyla karşılandı. Her iki ilçe merkezinin yanı sıra bağlı birçok mahallede incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Sekmen, grup yollarından yeni ulaşım ağlarına, hayvan pazarlarından mesire alanlarına varıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördü, son durum hakkında bilgiler aldı, talimatlar verdi. İlçe sakinleriyle sohbet eden, okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, Karayazı ve Karaçobanlı vatandaşların talep ve beklentilerini de kayda geçti.
Güney İlçe Ziyaretlerine Karayazı İle Başladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in güney ilçe ziyaretlerinde ilk durağı Karayazı oldu. Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ ve AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay’la birlikte ilçede temaslarda bulunan Sekmen, asfalt çalışmalarını denetledi, mesire alanı ve canlı hayvan pazarında incelemeler yaptı. İlçeye bağlı Karşıyaka, Bezirhan, Karasu ve Yeniköy mahallelerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, okullara uğramayı da ihmal etmedi. İlçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Sekmen, derslerinde başarılar dilediği miniklere salgın uyarısında bulundu, dikkatli olmalarını istedi. Mahalle temaslarının ardından ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla buluşan Sekmen, burada hem çalışmaları anlattı, hem de vatandaşların beklentilerine kulak verdi. İlçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan ve büyük bir misafirperverlik gören Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kurmaylarıyla birlikte daha sonra Karaçoban ilçesine geçti.
Sekmen’in İkinci Durağı Karaçoban Oldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Karaçoban’da ise AK Parti İlçe Başkanı Murat Derdiyok’la birlikte Meclis Üyesi Yavuz Bulut eşlik etti. AK Parti’nin Karaçoban İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Sekmen, karşılıklı görüş alışverişinin ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Karaçoban sakinlerinin Büyükşehir Belediyesi’nden talep ve beklentilerini tek tek not eden Mehmet Sekmen, ardından ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarını gözden geçirdi. Karaçoban’a bağlı Molladavut, Duman ve Dedeören mahallelerini de gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı taziye ziyaretlerinde de bulundu. Başkan Sekmen, Karayazı’da olduğu gibi, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördüğü Karaçoban’da da, hizmetlerden duyulan memnuniyete tanıklık etti. Bulunduğu her ortamda maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Sekmen, “Her engeli birlikte aştığımız gibi, bu salgını da yine hep beraber aşacağız” dedi.
Başkan Sekmen’den Değerlendirme
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karayazı ve Karaçoban ilçe ziyaretleriyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, saha gezilerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, yazkış demeden periyodik aralıkla gerçekleştirdiği ilçe gezileriyle hem çalışmaları yerinde görme ve hem de halkın beklentilerini ilk ağızdan öğrenme fırsatı bulduklarını belirterek, “Bu bağlamda Karayazı ve Karaçoban ilçelerimizde de çalışmalarımızın sezon sonu itibariyle hangi aşamada olduğunu gördük ve kar düşmeden tamamlanması talimatını verdik. Vatandaşlarımızı dinledik, beklentilerini kayda geçirdik, görüş ve önerilerini not ettik. Bu veriler ışığında önümüzdeki hizmet sezonunun yol haritasını da inşallah yine birlikte hazırlamış olacağız. Hemşehrilerimizden gördüğümüz ilgi ve alakanın yanı sıra, hizmetlerimizden duyulan memnuniyet ise, yeni hizmetler üretme yolunda bizim için enerji oldu, şevk oldu” ifadelerini kullandı.

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