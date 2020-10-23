(Düzeltme) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Erzurum'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi.

Bakan Varank'ı Erzurum Havalimanında Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri karşıladı.

Erzurum Havalimanında bir süre dinlenen Bakan Varank, buradan Erzurum Valiliğine geçti. Bakan Varank valilik önünde çiçekle karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Varank daha sonra Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamına geçti.

Bakan Varank, ikinci organize sanayi bölgesi açılışını yaptıktan sonra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ile bir araya gelecek.

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