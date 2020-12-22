4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi; gerçek failin bulunamaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi; gerçek failin bulunamaması

DHA

4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi; gerçek failin bulunamaması


Hilal ÖZTÜRK/ERZURUM, (DHA)AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir ile ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire tüm sanıklar hakkında verilen hükümleri bozarak, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verdi. Dairenin bozma gerekçesinde gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin yapılması için Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi olarak gösterildi.
Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. 
AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİ
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti.
DAİRE: GERÇEK FAİL YA DA FAİLLERİN BULUNAMAMASI BOZMA GEREKÇESİ
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde dün dosya üzerinden görüşüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kararında, sanık Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraat etmesi, karar kesinleştikten sonra ise gerçek fail ya da faillerin tespit edilmesi için dosyanın Ağır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi gerekirken, mahkumiyet kararı verilmesini bozma gerekçesi yaptı.
'İHTİMALE DAYALI CEZA, GERÇEĞE ULAŞMADAN HÜKÜM VERMEK ANLAMINA GELİR'
Daire kararında, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi açısından şüphenin mutlaka sanık yararına değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar, sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate ya da herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkân vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir."
ADLİ TIP RAPORU KARARDA AYRINTILI OLARAK PAYLAŞILDI
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi´nin 6 sayfalık kararında Adli Tıp Kurumu´nda yapılan kapsamlı incelemelere ayrıntılı olarak yer vererek, "Mevcut verilerle çocuğun ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilemediği, çocuğun anüs ve vajenden penis veya sair cisim sokulmak suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığının tıbbi delillerinin bulunmadığı, cesetteki morfolojik değişikler, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, kişinin anatomik yapısı, ölüm sebebi, mevsim koşulları gibi çok sayıda faktöre bağlı değişiklik göstermekle birlikte, mahallinde yapılan ölü muayenesinde ve otopsisinde tanımlanan bulgular dikkate alındığında kesin olmamakla birlikte; çocuğun ölümünün, ölü olarak bulunduğu tarih olan 2 Temmuz 2018 tarihinden önceki 3 gün ile kaybolduğu, tarih olan 15 Hazira 2018 tarihi arasında meydana gelmiş olabileceğinin tespit edildiği" bilgisi aktarıldı.
'MAHKEME FAİL VE FAİLLERİN TESPİTİ İÇİN BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİMDE BULUNMALIYDI'
Daire mahkeme kararını bozma gerekçelerini ise şöyle açıkladı:
"Sanık Yusuf Aydemir'in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkûmiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden, atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine, karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hilal Öztürk
2020-12-22 12:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Atatürk Üniversitesi organizasyon yapısında köklü değişim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi organizasyon yapısında köklü ...
Güvenli: “Kadın Üniversitesi Erzurum'a çok yakışacak”
YEREL HABERLER Güvenli: “Kadın Üniversitesi Erzurum'a çok yakışacak”
Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma ...
Yıldız: “DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yıldız: “DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda ...
Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Erzurum’da kar sevinci
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Erzurum’da kar ...
Eğitimciler ‘Bir damla hayat da sen ol’ sloganıyla Kızılay’a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Eğitimciler ‘Bir damla hayat da sen ol’ sloganıyla ...
Başkan Yaptırmış’tan Sarıkamış mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış’tan Sarıkamış mesajı
Uzunahmet Tabyalar yıkılmaktan kurtarılacak
YEREL HABERLER Uzunahmet Tabyalar yıkılmaktan kurtarılacak
Kadın girişimciler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler kooperatif kurdu
BB Erzurumspor´da Çimşir gitti, Karaman geldi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor´da Çimşir gitti, Karaman geldi
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi
YEREL HABERLER Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan ...
Doğuda kar uyarısı
YEREL HABERLER Doğuda kar uyarısı
Erzurum bölge ortalamalarını geçti Kurulan şirket sayısı bakımından Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında 37, bölge illeri sıralamasında ise 4’üncü sırayı aldı
YEREL HABERLER Erzurum bölge ortalamalarını geçti Kurulan şirket ...
"Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü ETB ile Ziraat Bankası arasında imzalandı
YEREL HABERLER "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" ...
Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı vatandaşları olumsuz yönde etkiledi
YEREL HABERLER Erzurum’da son yılların en kurak Aralık ayı ...
Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu’nun gururu oldu
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi Aydoğan Oltu’nun gururu oldu
Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmuyor
57 işçi yeniden işlerine kavuştu
YEREL HABERLER 57 işçi yeniden işlerine kavuştu
Toğrul: “Ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü bulunuyor”
YEREL HABERLER Toğrul: “Ücretli çalışanlar üzerinde ağır vergi yükü ...
Başkonsolos Sajad Soltanzadeh, Erzurum İşkur İl Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkonsolos Sajad Soltanzadeh, Erzurum İşkur İl ...
Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden 14 yaşındaki çocuğa doğum günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X