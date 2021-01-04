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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’a stat ve salon müjdesi

İHA

Erzurum’a stat ve salon müjdesi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nın üstünün kapatılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Koltuk ve ısıtma sisteminin modernize edilmesi ve ilçelerde kapalı spor salonu sayılarının artırılması gerektiğini düşündüklerini belirten Başkan Öz, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na taleplerini ilettiklerini kaydetti.
Stat Üstünün Kapatılması Planlanıyor
Erzurum milletvekilleri ve bürokratlarıyla sık sık bir araya gelerek Erzurum’un sorunlarını ele aldıklarını belirten Başkan Öz, “AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte telekonferans yoluyla yaptığımız toplantıda ilimizin spor salonu ve stat ihtiyaçlarını masaya yatırmıştık. Bu toplantıda Kazım Karabekir Stadı’nın üzerinin kapatılması, koltuk ve ısıtma sistemlerinin modernize edilmesi ve Kapalı Spor Salonu sayı ve kapasitesinin artırılması gerektiği kanaatine varmıştık. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıya Sayın Bakanımız da iştirak etti ve taleplerimizi ilettik.” dedi.
Bakan Kasapoğlu Ocak’ta Geliyor
Sop toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Taleplerimizi Sayın bakanımıza ilettik. Kazım Karabekir Stadının üstünün kapatılması, koltuk ve ısıtma sisteminin modernize edilmesi, Kapalı Spor Salonu kapasitemizin 10 bin kişiye çıkarılması konusunda söz aldık. Bununla birlikte Karaçoban, Köprüköy, Şenkaya, Olur ve Pazaryolu ilçelerimizde de kapalı sor salonu yapılması için Sayın Bakan’dan söz aldık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı yatırım programının ele alındığı toplantıda taleplerimizi olumlu bulan Sayın Kasapoğlu, Ocak ayı içerisinde Erzurum’a geleceğini bildirdi. Burada konuları teknik açıdan bir kere daha değerlendireceğiz. Neticede Erzurum’un üstü kapalı modern bir stat ve spor salonları ile gençlerimize hizmet vereceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.

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