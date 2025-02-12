Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Oyunları açılış programı yapıldı

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Oyunları açılış programı yapıldı
        ABONE OL

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

        Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum bar ekibi gösteri yaptı.

        Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte gerçekleştirilen organizasyondan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "İlimiz 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti, aynı zamanda da 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edildi. 2025 yılı içinde 70'i aşkın etkinliğimiz olacak. Hem kış sporları hem de turizm kapsamında bu yılı dolu dolu geçireceğiz. Kış sporları etkinliğinin açılışı 11 farklı kategoride 400 sporcu ile gerçekleştirildi. Mart ayının başında Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da kış oyunları kapsamında yapılacak."

        Çiftçi, temmuz ayında da yaz oyunlarının yapılacağını bildirerek, "Büyük bir organizasyon olacak. Ağustos ayı içinde de uluslararası bisiklet turnuvası ile büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız. Yaz geçip kış geldiğinde de etkinlikler yaparak yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise ülkedeki tüm federasyonlarla iş birliği yaptıklarını ve bundan sonraki yıllarda organizasyonları daha geniş etkileşim olacak şekilde düzenleyeceklerini anlattı.

        Konuşmaların ardından programda plaket takdimi yapıldı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Buz Hokeyi Şampiyonası sona erdi
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası...
        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...