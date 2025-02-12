Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri ÖğeERZURUMSPOR: Ataberk- Mustafa Akbaş, Yakup, Orhan Ovacıklı, Sefa (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:06 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
        ABONE OL

        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri Öğe

        ERZURUMSPOR: Ataberk- Mustafa Akbaş, Yakup, Orhan Ovacıklı, Sefa (Dk.66 Mehmet Taş), Azubuike (Dk.80 Süleyman Enes), Giorbelidze, Roshi (Dk.46 Salih), Teklic (Dk.74 Koray), Sylla (Dk.66 Mamba), Eren Tozlu.

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Zuzek, Sinan, Alperen, Matej Hanousek, Adem Eren, Mikail (Dk.67 Oğuzhan), Metehan (Dk.89 Gökhan, Ensar (90+3 Samed Onur), Amilton (Dk.89 Joca), Popa (Dk.67 Leo).

        SARI KART: Roshi, Mustafa Akbaş (ERZURUMSPOR FK), Zuzek, Mikail (GENÇLERBİRLİĞİ)

        KIRMIZI KART:

        GOL: Dk.34 Roshi (ERZURUMSPOR FK), Dk.1 Metehan, Dk.78 Amilton (GENÇLERBİRLİĞİ)

        1'İNCİ Lig'in 24'üncü hafta maçında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

        1'inci dakikada Ensar'ın uzun pasıyla Erzurumspor ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Metehan, içeri doğru girdikten sonra sert vurdu. Top, Ataberk'in solundan ağlara gitti.0-1.

        15'inci dakikada kullanılan köşe atışında kaleci Erhan'ın yumrukladığı topu kapan Azubuike'nin ceza alanına girdikten sonra sert şutu autla sonuçlandı.

        17'nci dakikada Erzurumspor ceza alanı önünde Popa'nın sert şutunda top auta gitti.

        32'nci dakikada Alperen'in aşırtma pasıyla buluşan Popa'nın kaleci Ataberk'in üzerinden attığı top auta çıktı.

        34'üncü dakikada Sefa'nın kullandığı faul atışına iyi yükselen Roshi'nin kafa şutunda top ağlara gitti.1-1.

        45+3'üncü dakikada Teklic'in düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Sefa'nın şutunda top kaleci Erhan'da kaldı.

        Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

        İKİNCİ YARI

        46'ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Giorbelidze, müsait durumda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

        49'uncu dakikada Eren Tozlu'nun ara pasıyla toplu buluşan Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pozisyondan yararlanamadı.

        61'inci dakikada Amilton'un pasıyla Erzurumspor ceza alanına giren Popa, istediği gibi vuramadı top auta gitti.

        74'üncü dakikada konuk ekipte Oğuzhan'ın kullandığı köşe atışı sonrası Sinan'ın kafa şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

        78'inci dakikada Erzurumspor'un kalabalık defansını geçen Amilton, kaleci Ataberk'in yanından topu ağlara gönderdi.1-2

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...
        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandıırdı, kaldığı otelde yakalandı