Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'nda grup eleme müsabakaları tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinin destek verdiği şampiyonaya, 26 üniversite takımı katılıyor. 10 Şubat Pazartesi günü başlayan şampiyona, 14 Şubat Cuma günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun "Kış Sporları" olarak düzenlediği turnuvada, kar voleybolu müsabakalarını oynattıklarını söyledi.

Şampiyonaya 13 erkek ve 13 kadın takım katıldığını bildiren Koçak, şunları kaydetti:

"Bugün grup müsabakaları sona erdi. Yarın yarı ve çeyrek final, cuma günü ise final müsabakaları ile turnuva sona erecek. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, hem kadın hem de erkek takımlarıyla mücadele ediyor. Gelen sporcularımız hem kayak yapma hem Palandöken'i tanıma hem de kar voleybolu oynama gibi güzel etkinlikler yapıyor. Şehrimizi tanıtıyoruz ve üniversitelerimiz spor yaparken bir yandan da Erzurum'da kültürel geziler düzenliyorlar, yöresel lezzetleri tadıyorlar. Güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorlar."