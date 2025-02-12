Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası devam ediyor

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'nda grup eleme müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası devam ediyor
        ABONE OL

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'nda grup eleme müsabakaları tamamlandı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde organize edilen ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinin destek verdiği şampiyonaya, 26 üniversite takımı katılıyor. 10 Şubat Pazartesi günü başlayan şampiyona, 14 Şubat Cuma günü final müsabakalarıyla sona erecek.

        Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun "Kış Sporları" olarak düzenlediği turnuvada, kar voleybolu müsabakalarını oynattıklarını söyledi.

        Şampiyonaya 13 erkek ve 13 kadın takım katıldığını bildiren Koçak, şunları kaydetti:

        "Bugün grup müsabakaları sona erdi. Yarın yarı ve çeyrek final, cuma günü ise final müsabakaları ile turnuva sona erecek. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi, hem kadın hem de erkek takımlarıyla mücadele ediyor. Gelen sporcularımız hem kayak yapma hem Palandöken'i tanıma hem de kar voleybolu oynama gibi güzel etkinlikler yapıyor. Şehrimizi tanıtıyoruz ve üniversitelerimiz spor yaparken bir yandan da Erzurum'da kültürel geziler düzenliyorlar, yöresel lezzetleri tadıyorlar. Güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
        Erzurumspor FK: 1 - Gençlerbirliği: 2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...
        Erzurum Büyükşehir Belediyesinin "Devamsız İşler" oyunu farklı şehirlerde s...
        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da jandarmanın bitkin bulduğu akbaba bakımının ardından doğaya salı...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Erzurum'da kuyumcuda sahte altın bozdurması güvenlik kamerasınca görüntülen...
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı
        Sahte altınla dolandırdı, kaldığı otelde yakalandı