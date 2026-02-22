Canlı
        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

        Gece etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte, bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

