Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.



Gece etkili olan kar yağışının ardından kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.



Araçlar ile park ve bahçelerin karla kaplandığı kentte, bazı noktalardaki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

