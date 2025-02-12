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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:02
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emre Doğu, Sabri Öğe

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Mustafa Akbaş, Roshi (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Azubuike (Dk. 80 Süleyman Karakaş), Sefa Akgün (Dk. 66 Mehmet Taş), Giorbelidze, Teklic (Dk. 74 Koray Kılınç), Sylla (Dk. 66 Mamba), Eren Tozlu

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Mikail Okyar (Dk. 67 Oğuzhan Berber), Amilton (Dk. 89 Joca), Adem Eren Kabak, Ensar Kemaloğlu (Dk. 90+3 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Popa (Dk. 67 Santos)

        Goller: Dk. 1 Metehan Mimaroğlu, Dk. 77 Amilton (Gençlerbirliği), Dk. 34 Roshi (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Zuzek, Dk. 45+1 Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Dk. 39 Roshi, Dk. 51 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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