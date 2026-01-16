Habertürk
Habertürk
        Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı

        Erzurum'da şehit çocukları karne töreninde yalnız bırakılmadı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit çocukları, karnelerini törenle aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:38 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:38
        Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit çocukları, karnelerini törenle aldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "İlk Karne Heyecanı" projesi kapsamında, ilkokula başlayan ve 1. sınıfa giden şehit çocukları için Karayazı ilçesindeki Turnagöl İlkokulu'nda program düzenlendi.

        Programa katılan Karayazı Kaymakamı Onur Bektaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 18 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Ahmet Küçük'ün çocukları Esmanur ve Ahmet Miran'ın karne heyecanına ortak oldu.

        Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın şehit çocuklarına hitaben kaleme aldığı tebrik mektubu, çocuklara verildi.

        Sevgi, umut ve başarı temennileri içeren mektup, çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Çocuklarla yakından ilgilenip karnelerini veren Kaymakam Bektaş ve İl Müdürü Aykut, çocukların eğitim hayatlarına dair düşüncelerini de dinledi.

        İlk kez karne alan şehit çocukları, törene katılanları duygulandırdı.

        Törende pasta kesildi, şehit çocuklarının yanı sıra tüm çocuklara hediyeler dağıtıldı.

        Kaymakam Bektaş, şehit aileleri ve çocuklarının milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek devletin çocukların eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.

        İl Müdürü Aykut da şehitlerin kıymetli emaneti çocukları karne töreninde yalnız bırakmadıklarını ve onlara destek verdiklerini ifade ederek her zaman şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

        Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

