    
      
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" ile 140 polis sigarayı bıraktı

        Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğünün "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" kapsamında 140 polis sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 00:37 Güncelleme: 17.01.2026 - 00:37
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumca bir süre önce personelin sigarayı bırakması veya sigara kullanımını azaltması amacıyla "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" başlatıldı.

        Proje kapsamında emniyet personeline seminerler verildi, sigaranın zararları görsellerle anlatıldı ve bu sayede 140 polis sigarayı bıraktı.

        - Sigarayı bırakan polisler hayatlarındaki değişikliği mesai arkadaşlarına anlattı

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un katılımıyla emniyet yerleşkesindeki konferans salonunda düzenlenen personel buluşması programında, sigarayı bırakan bazı kişiler, yaşamlarındaki değişikliği mesai arkadaşlarıyla paylaştı.

        Açıklamada, proje ile personel ve ailelerinin sağlıklı yaşam biçiminin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "İlk etapta sigara kullanımını bırakmayı başaran toplam 140 personelimizin deneyimlerini paylaştığı bu buluşma projenin amaç ve etkisini göstermiştir. Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak personelimizin sağlıklı yaşam kültürünü destekleyerek bu yöndeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye ve katkı sağlamaya devam edilecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

