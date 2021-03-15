Erzurumspor galibiyete hasret kaldı

BB Erzurumspor dün evinde karşılaştığı Trabzonspor ile sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Dadaşların bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Süper Lig’in 30. hafta maçında BB Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk etti. Küme düşme hattını ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada gol sesi çıkmazken, takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkan iki ekip beraberliğe razı oldu.
5 maçtır kazanamıyor
En son deplasmanda oynadığı Rizespor maçından 21 galip ayrılan BB Erzurumspor o günden sonra oynadığı 5 maçta da galip gelemedi. Dadaşlar oynadığı son 5 maçta sahadan 3 mağlubiyet 2 beraberlikle ayrıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.