Çoban köpeğinin kurtlarla dansı Onlarla gezip, onlarla besleniyor

Erzurum’da bir çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezip onlarla birlikte beslendiği anlar kameralara yansıdı. Daha önce örneğine çok az rastlanan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Sinan Sağut isimli bir sosyal medya fenomeni Erzurum’da görenleri hayrete düşürecek görüntüler kaydetti. Erzurum’un Tekman ilçesindeki çoban köpeklerini görüntülemek için kente gelen sosyal medya fenomeni çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezip onlarla birlikte beslendiğini görünce hemen kayıt altına aldı. Tekman ilçesi yakınında ölen bir hayvan leşine gelen kurtları görüntüleyen Sağut, kurtların yanında ki çoban köpeğini görünce gözlerine inanamadı.

Normalde kurtların saldırması gereken çoban köpeği kurtlarla birlikte karlı dağları kat edip hayvan leşini yemek için kurtlardan sıra beklediği görüntülerde göründü. Daha sonra ise çoban köpeğinin kurtların ardından hayvanın leşinden beslendiği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Sinan Sağut güvenlik kameralarına da yansıyan bu görüntüleri “Sinan Sağut Tv” isimli sosyal medya hesabına yükledi. Bu yaşanması çok zor olan anları kısa sürede binlerce kişi izledi.

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