Oltu’da ilginç kelebek görüldü

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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü aşağı mahallede ikamet eden Selami Aydın Bahçesinde ilkbahar bakımı yaptığı sırada Şeftali ağacına konmuş değişik desenleri olan bir kelebek gördü. Aydın, daha önce böyle bir kelebekle karşılaşmadığı için hemen cep telefonuyla kelebeğin resmini çekti. Selami Aydın kelebeğin resmini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.

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