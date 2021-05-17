İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

İHA

İşe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı

Erzurum’da bir vatandaşın sabah saatlerinde işe gitmek için çalıştırdığı aracı bir anda alev aldı. Dumanların yükseldiği araç, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin desteğiyle söndürüldü.
Olay saat 09.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Osmangazi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir vatandaş sabah işe gitmek aracını çalıştırdı. Çalışan aracın kaput bölümü bir anda alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri su dolu bidonlarla koşarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre Avrupa rekorunu Erzurum'da deneyecek
YEREL HABERLER Fatih Çintimar: Ramil Guliyev, 37 yıllık 200 metre ...
İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete çevirdiler
YEREL HABERLER İki dağın arasında kalan köyü emekleriyle cennete ...
Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali
YEREL HABERLER Oltu’da 45 dakikalık gökkuşağı resitali
Yakutiye Belediyesi ekipleri bayram temizliğinde
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi ekipleri bayram temizliğinde
Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ ziyaretçilerini bekliyor
Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor
YEREL HABERLER Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor
Başkan Akbulut Covit’e Yenik Düştü
YEREL HABERLER Başkan Akbulut Covit’e Yenik Düştü
Saklı Cennet ‘Yedigöller’ eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Saklı Cennet ‘Yedigöller’ eşsiz manzarasıyla göz ...
Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi
YEREL HABERLER Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi