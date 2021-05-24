Genç kız evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kız evinde ölü bulundu

İHA

Genç kız evinde ölü bulundu

Erzurum’da 23 yaşındaki M.Ç. evinde ölü bulundu. Nişanlı olan genç kadının yakın tarihte evleneceği öğrenildi.
Edinilen bilgilere olay 22.00 sıralarında Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında meydana geldi. M.Ç.(23) isimli genç kız ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi.
Öte yandan genç kızın nişanlı olduğu yakın tarihte de evleneceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazmi Ilıcalı vefat etti
YEREL HABERLER Nazmi Ilıcalı vefat etti
Aydemir: ‘‘Analarımızın her biri Nene Hatundur’ Aydemir: Nene Hatun’u şükranla anıyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘‘Analarımızın her biri Nene ...
Vali Memiş, yaralı Özel Harekat Polisi Öner’i hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş, yaralı Özel Harekat Polisi Öner’i ...
Milli ciritçi Eda Tuğsuz olimpiyatlara Palandöken’de hazırlanıyor “Hedefim Olimpiyat oyunlarında finalde yarışmak”
YEREL HABERLER Milli ciritçi Eda Tuğsuz olimpiyatlara Palandöken’de ...
TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini paylaştı Erzurum genç nüfusta 11’inci sırada
YEREL HABERLER TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini ...
Erzurum’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak ...
Adliye binası önünde kavga
YEREL HABERLER Adliye binası önünde kavga
Sokağa çıkma kısıtlamasında 'su' eylemi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında 'su' eylemi
Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
YEREL HABERLER Oltu dağlarını kuraklık tozu sardı
Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım
YEREL HABERLER Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da ...
Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da milli atletlerden anlamlı yardım
YEREL HABERLER Olimpiyata hazırlık kampı yaptıkları Etiyopya'da ...
Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Horoz dövüşçüleri jandarmaya yakalandı
Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
YEREL HABERLER Pandemi döneminde hemşirelere 'kahkaha yogası'
Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında düzenlenen Kahkaha Yogası 130 kişinin katılımıyla gerçekleşti
YEREL HABERLER Hemşireler kahkaha yogasında Toplumsal Duyarlılık ...
Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığında görev değişimi
Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya bürüdü
YEREL HABERLER Baharın gelmesiyle Mayıs çiçekleri Erzurum’u sarıya ...
Erzurum tahsilatta ilk sırada
YEREL HABERLER Erzurum tahsilatta ilk sırada
Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum Doğum istatistikleri açıklandı