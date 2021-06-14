Karataş’tan Pasinler çıkarması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş’tan Pasinler çıkarması

İHA

Karataş’tan Pasinler çıkarması

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren ve bu kapsamda ilçe ziyaretlerini hızlandıran MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Pasinler ilçesinde esnaf sorunlarını dinledi.
Esnaf sorunlarını dinlemek ve bu kapsamda çözüm yolları oluşturabilmek için çalmadık kapı bırakmayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş son olarak Pasinler ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
MHP Erzurum İl yöneticileri, Pasinler MHP ilçe Başkanı Recep Zilbeyaz ve Pasinler Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yağar ile esnaf ziyaretinde bulunan Karataş güzel günlerin yakın olduğuna işaret etti.
Zor günlerin sağlıklı günlerle birlikte geride kalacağını ve MHP olarak her an çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “ bu zorlu günlerin geride kalacağını ve sağlıklı günlerde daha müreffeh yarınlara koyacağımızı herkesin iyi bilmesi gerekiyor. Bu durum için bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kolay geçmediğini bildiğimiz bu günlerin bizlere hayırlı kapılar açması temennisinde bulunuyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha teyit etmiş olduk” ifadelerine yer verdi.
“Pasinler ovası bölgesine ışık saçıyor”
Terim ve hayvancılık alanında Pasinler ovasının bölgesine büyük avantaj sağladığını ve bu avantajın Erzurum için büyük şans olduğunu dile getiren Karataş “ Pasinler gibi bereketli bir ovanın daha iyi değerlendirilmesi noktasında projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin hiç bir sorunu olmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor... Bunu başarmakta yine bizim sorumluluğunuzdadır. El ele vererek bereketli ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.
“Öncelik su problemi”
Pasinler ovasının verimini arttırmak ve tarım gelirini istenilen noktaya getirmek için sulama barajının aciliyet gerektiren ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Karataş çiftçinin bu noktada ısrarcı olduğunun altını çizdi.
Çiftçiye acilen destek olunması gerektiğinin farkında olduklarını ve bu noktada sulama barajı için girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Karataş “ Pasinler ovası için sulama barajı mecburiyet haline gelmiştir. Gerekli ihtiyacın karşılanması durumunda ovanın daha istenilen duruma geleceği çiftçi kardeşlerimiz tarafından da sıklıkla belirtiliyor. Bu çağrının yerine getirilmesi için yetkililerin acil proje geliştirmesi ve hayata geçirmesi gerekiyor. Bizlerde bu isteğin arkasında olmaya ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Dünyanın en önemli tarım alanlarından olan Pasinler ovasının bu anlamda yalnız kalması kabul edeceğimiz bir durum değildir” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 yeni bölümü ile eğitim-öğretime hazır
YEREL HABERLER Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 yeni bölümü ile ...
AK Parti Genel Merkezi’nden Aziziye çıkarması Aziziye’de ‘Yerel Yönetimler’ buluşması
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkezi’nden Aziziye ...
Erzurum’da feci kaza, ışık ihlali yapan otomobil tırın altına girdi
YEREL HABERLER Erzurum’da feci kaza, ışık ihlali yapan otomobil ...
ETÜ, ECHE kalite sertifikası ile akredite edildi
YEREL HABERLER ETÜ, ECHE kalite sertifikası ile akredite edildi
Atletizm Federasyonu ile ortak çalışma imkanları değerlendirildi
YEREL HABERLER Atletizm Federasyonu ile ortak çalışma imkanları ...
Vitesi boşalan kamyonet tatlıcıya girdi
YEREL HABERLER Vitesi boşalan kamyonet tatlıcıya girdi
Vali Memiş: “Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yılı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş ...
Şair Mehmet Aksu’nun kaleminden Erzurum sevdası
YEREL HABERLER Şair Mehmet Aksu’nun kaleminden Erzurum sevdası
Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu Erzurum’da belgeselleri aratmayan görüntüler
YEREL HABERLER Erzurum’da mandaların keyifli göl banyosu Erzurum’da ...
Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası ...
Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar engeli
YEREL HABERLER Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye ...
Erzurum Play-Off’ta
YEREL HABERLER Erzurum Play-Off’ta
Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü unutmadık” Aydemir uyardı: “Aportta bekleyenler var”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü ...
Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"
YEREL HABERLER Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: ...
Oltu jandarma ekiplerinden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Oltu jandarma ekiplerinden hafta sonu mesaisi
DOSİAD Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti
YEREL HABERLER DOSİAD Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti
Erzurum Şirketleşme sermayesinde sıra atladı
YEREL HABERLER Erzurum Şirketleşme sermayesinde sıra atladı
Erzurum'da kavşaktaki kazada can pazarı yaşandı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da kavşaktaki kazada can pazarı yaşandı: 10 ...
Atletlerin kota mutluluğu
YEREL HABERLER Atletlerin kota mutluluğu
Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota ...
Olimpiyatlarda son kota Erzurum’dan Uluslararası Erzurum SPRINT ve Bayrak Kupası yarışları Erzurum'da yapılacak
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda son kota Erzurum’dan Uluslararası ...
Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
Öğrencilere kariyer yolunda Daytam anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda Daytam anlatıldı