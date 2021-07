Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rize afet bölgesi ilan edilecek" “Hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar” “Bugünkü sorunların çözümleri bizde”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Rize afet bölgesi ilan edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Danışma Kurulu toplantısının ardından toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kalesi önünde düzenlenen törende Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş’in konuşmalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca halka hitap etti. Bakan Koca, “Erzurum milli mücadelemizin kalesi. Son 19 yılda Erzurum’da toplam 2 milyarı aşan sağlık yatırımını hizmete sunduk. 4 sağlık tesisi inşaatı devam ediyor. 5 sağlık tesisi proje çalışmaları devam ediyor. Bir milletin yeniden dirildiği yerdir Erzurum. Bu birlik ve beraberliğimiz ilelebet sürmesini diliyorum. Milli mücadelenin evlatları Erzurumluları size salgınla mücadelede en ön safa devam ediyorum. Aşımızı bir an önce olalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 yıllık bir aradan sonra yeniden Erzurum’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Erzurum’u özlemişiz. Erzurum’da bizi özlemiş. Şair ne diyor. ‘Dedim Erzurum nendir, dedi ilimdir dedim, gider misin, dedi yolumdur dedim Emrah nendir, dedi kulumdur dedim satar mısın, dedi ki yoh yoh’ Mülki İslam’ın kilidi, gönülleri vatan aşkıyla yananların tarih boyunca defalarca destek yazdığı yerdir. Erzurum’u anlatmaya kelimeler yetmez. Esasen Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır. Biz de bugün Erzurum’u yaşamaya Erzurumlularla hasbihal etmeye geldik. Gözümüz ve gönlümüz buradadır. Seçim günü Tayyib’in bir oyu eksik kalmasın diye bastonu ile sandığa giden Erzurumlu hemşehrimizi unutmadık. Erzurum dimdik ayakta ise Türkiye huzur ve güven içerisindedir. Erzurum sancılı ise hepimiz tehlike ve tehdit altındayız demektir. Erzurum’u sürekli güçlü kılmak zorundayız” dedi.

Erzurum’a 385 bin metrekare kapalı alana sahip toplam 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayırlı olsun. Sadece şehrimizin bölgemizin değil ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir. Tamamen Sağlık Bakanlığımız tarafından yapıldı işletilmektedir. Hastane salgın döneminde çok büyük katkı sağlamıştır. Erzurum Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği Canlı hayvan Borsasının da bugün açılışı gerçekleştiriyoruz. Ovit tüneliyle alakalı adımı da 2023’e kadar tamamlayacağız. Okul, yol, gölet, sulama tesisi, kültür merkezleri, spor tesisleri, enerji üretim tesislerinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Çeşitli bakanlıklarımıza kurumlarımıza belediyelerimize ait toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen bakanlıklarımızı kutluyorum. İnşallah Erzurum’u yeni eserlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Bizde son nefesimize kadar Erzurumlu yol yürümeyi devamlı taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum’a yönelik hamlelerinin tarih boyunca hep geri döndüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Erzurum buna hiçbir zaman izin vermedi. FETÖ ihanet çetesinin ihanetlerine karşı en dik duran şehirlerin başında Erzurum geliyor. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın ötesinin bu ülkeye hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar. Bugüne kadar bir projeyle karşımıza çıkmadı. Demokrasiyi güçlendirmek refahı artırmak için hangi adımlarına atılması gerekiyor attık mı attık. Tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi gerçekleştirdik. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü çözdük. Asırlık hayalleri birer bir hayata geçirdik. Terörü bitirmek kanı durdurmak için her şeyi yaptık. Ne yaptıysak milletimizi için milletimizle birlikte yaptık. İnlerine girdik. Teröristleri inlerine gömdük. Terör örgütlerinin ve onlarının siyasi uzantılarının kendi karanlık ajandalarını hata geçirmektir. Hala terör örgütlerinden medet umanlar varsa kaçınılmaz sonralını varsın beklesinler. Tüm Türkiye’yi kucaklamaya eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelse ne yazar. Hepsini beraber püskürtün yolumuza devam ederiz. Bugünkü sorunların çözümleri bizde. Son 19 yılda toplamda Erzurum’a eski rakamla 30 katrilyon. Yeni rakamla 30 milyar. 10 millet bahçesi projemiz var. Pirinkayalar tünelinde ışık görüntü. Bu sene tamamlıyoruz. Kop Dağı tünelinde çalışmalar devam ediyor. Hızlı tren ve tramvay projeleri devam ediyor. Lafla değil eserlerimizle konuşuyoruz. Erzurum’a daha nice eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Rize’de yaşanan sel ve heyelan konusuyla ilgili olarak Bakan ve milletvekillerini bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarım özellikle çok büyük felakete maruz kalan bölgelerde bir defa oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedim. Afet bölgesi olacak. Yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum Kaybolanların bir an evvel bulunmasını ümit ediyorum. Pazartesi Kıbrıs’ta olacağım. Salı günü orda olacağız. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamasını istiyorum. Ülkemizin ufkunda aydınlık bir ufuk vardır” diye konuştu.

