Erzurum’un İspir ilçesi Yeşilyurt Köyü’nden şair Recep Atmaca'nın "Pamuk İpliğine Bağlı’ adlı şiir kitabı yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitiren Recep atmaca, Yüksek Mühendis ünvanı aldıktan sonra Arel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı oldu. atmaca halen bir kamu kurumunda görevini sürdürüyor.

Şair Recep Atmaca, 2017 yılında Bornova Belediyesi Şiir Yarışmasında dereceye girdi. 2018’de İnönü Üniversitesi 100. Yıl Şiir Yarışmasında yine dereceye giren şiirler arasında yerini alan Atmaca'nın 8 adet şiir kitabında şiirleri bulunuyor.

2017 yılında Zeytinburnu Belediyesi Öykü Yarışmasında Mansiyon Ödülü kazanan şair Atmaca, ’Pamuk İpliğine Bağlı’ şiir kitabında, topluma temas etmeden eserler meydana getirilemeyeceği bilinciyle şiirler inşa etti. atmaca, Pamuk ipliğine bağlı olmayan duyguların, ilişkilerin, hayallerin bütün hayatta var olması gerektiğini ifade ediyor.

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