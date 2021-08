MHP İl Başkanı Karataş esnafla bir araya gelmeye devam ediyor

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Aziziye İlçesi esnafıyla bir araya gelen İl Başkanı Naim Karataş vatandaşların taktirini topluyor. İlçe Başkanı Murat Karadaş ile birlikte sorunları dinleyip çözüm için gerekli mercilerin kapısını çalan Karataş, esnafın yanında durmaya ve daha güçlü ekonomi oluşturmak için sorunları çözmeye devam edeceklerine işaret ederek “Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için partimizin çalışmaları devam ediyor. Dinlenmek ve yorulmak gibi bir şansımız yoktur çünkü ülkemizin bizim gibi milliyetçi duruşlara ihtiyacı var.

Bizler esnafımızla bir araya gelerek daha güzel ne olabilir bunu gözlemliyoruz. Mevcut eksiklikleri yerinde görerek gerekli adımları atıyoruz. Bizim görevimiz vatana ve millete hizmet ederek şehitlerimizin ruhlarını şad etmektir. Bu görev bilinciyle koşmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Esnaftan Karataş’a yoğun ilgi

Gittiği her noktada vatandaşların ilgisiyle karşılanan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş esnaflardan da tam not alıyor. Sorunlarını birebir anlatan vatandaş ve esnaflar “İl başkanından daha fazla sorumluluk bilinciyle ter döken Naim Karataş beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sıkıntılarımızı yerinde dinleyerek çözüm yolunda uğraş verdiğini defalardır görüyoruz. Bu noktada hakkını teslim etmek ve teşekkür etmek bizlerin borcudur. Umarız şehrimiz için attığı adımlar kısa süre içinde değer olarak bizlere yansıyacaktır” diye konuştular.

“Cumhur ittifakı ülkemize değer katmaya devam edecek"

Hizmet anlayışında cumhur ittifakının çağ açtığını ve ülkemize değer kattığını ifade eden Karataş “Cumhur ittifakı olarak hizmet yarışında samimiyetimiz her alana sirayet ediyor. Ülke sevdalılarıyla el ele vererek hizmet yarışı sürdürmeye devam edeceğiz.

Bilge liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin dediği gibi; “Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet tasavvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucaklaşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır” dedi.

