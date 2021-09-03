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Milletvekili Aydemir’den Karaçoban istişaresi Aydemir yangınzedelerin üzüntüsünü paylaştı Milletvekili Aydemir muhtarların nabzını tuttu Milletvekili Aydemir gençlere seslendi

İHA

Milletvekili Aydemir’den Karaçoban istişaresi Aydemir yangınzedelerin üzüntüsünü paylaştı Milletvekili Aydemir muhtarların nabzını tuttu Milletvekili Aydemir gençlere seslendi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Eylül Dönemi Erzurum İlçeler Saha İstişaresi’ çalışmalarının ilk etabında Karaçoban’ın konuğu oldu. Aydemir, Pasinler’de yangınzedeleri ziyaret ederek, üzüntülerini paylaştı, devletin afetzedelerin yanında olduğunu açıkladı.
Karaçoban’da İlçenin Kopal ve Sarıveli Mahallerinde inceleme ve istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ilçe merkezinde Gençlik Zirvesine katıldı, gündeme ilişkin görüşleri aldı. Esnaf ve eşrafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Sosyal Korunma Kalkanı kapsamında sunulan destek verilerini aktardı, esnaf memnuniyetini değerlendirdi.
Karaçoban Gündemi
Karaçoban istişare Programının ana gündemlerini HDP’li belediyelerin halkı hizmetsizliğe mahkum eden yaklaşımı; Erzurum Büyükşehir Belediyesinin tüm ilçeleri kapsayan hizmet ve yatırımlarıyla yerel sorunlara çözüm üretme kararlılığı ve vatandaşın minnettarlığı; salgınla mücadele ve bu kapsamda esnafa, çiftçiye ve dar gelirli vatandaşlara sunulan Sosyal Koruma Kalkanı destekleri oluşturdu.
Karaçoban’da gençler, kendilerine eğitim ve istihdam alanında ufuk açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarlıklarını sunarken, Karaçoban eşrafı Erdoğan’a dualar ederek, ona selam ve şükran hislerini ilettiler.
Aydemir Muhtarları Dinledi
AK Parti Karaçoban İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özkara, Karaçoban AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerinin yer aldığı AK Parti heyetiyle birlikte Karaçoban buluşmasını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, ilçe parti binasında muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini tespit eden Aydemir, halli için ilgili birimlerle telefon irtibatı kararak çözüm rotası oluşturdu.
AK Heyetten Sarıveli Ziyareti
AK Parti Heyeti Karaçoban’da ilk kırsal alan ziyaretini Karaçobanlı gönül erlerinin yaşadığı Sarıveli’ye yaptı. Mahal sakinleriyle bir araya gelen heyet, yerel hizmet yaklaşımlarını sorguladı. HDP’li Belediyenin hizmetsizliğe terk ettiği ilçe ve köylerde ilçe yerel yönetimine tepki, AK Parti kadrolarının sahabetine ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine ise minnettarlık vardı.
Aydemir Kopallılarla meşverette bulundu
Milletvekili Aydemir, AK Parti Heyetiyle daha sonra Kopal’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kopal buluşmasında mahalle ait yerele ait sorunlar konuşuldu. HDP’li ilçe belediyesinin ilgisizliğinden yakınan Kopallılar AK kadrolara güvenlerini izhar edip Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine minnettarlıklarını kaydettiler.
Kırsal alan ziyaretleri sonrasında ilçe merkezinde çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir esnafın işyerlerine konuk oldu. Esnafın durum tespiti ve beklentilerini kayda alan Milletvekili Aydemir, ilçe ticaret vizyonunun büyümesi odağında öngörülerini aktardı. Girişimci Derya Alagöz’ün TKDK işbirliği ile yaptırdığı Apart Otelini ziyaret eden heyet, Alagöz’ü tebrik ederek, girişimcilikte kaydettiği öncülüğe minnettarlıklarını bildirdi. Apart Otel’de Karaçobanlılarla yüzde 21,7’lik büyüme, 207 Milyar dolarlık ihracat rekoru ve iktisadi ferahlama konuşuldu..
Karaçoban’da gençlik zirvesi
Karaçoban ilçe merkezinde Gençlerle AK Buluşma gerçekleştiren Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Heyet, gençleri dinledi, onların güncele dair vurgu ve kayıtlarını aldı, geleceğe yönelik düşünce ve beklentileri de tespit etti. Karaçoban Gençlik Buluşmasında ağırlıklı gündem ekonomiydi. Salgının oluşturduğu zorlu şartlara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kaydedilen yatırımlara ve ortaya konan eserlere minnettar bulunduklarını belirten gençler, Muhalefetin yalan ve iftira ile zihinleri iğfal yaklaşımına dikkat çekerek hakikatlere vurgu yaptılar. Buluşmada gençlere seslenen Milletvekili Aydemir, aklıselimi temsil eden ve manevi vicdanı diri ve güçlü olan gençlere teşekkür ederek, ‘Sizlerle iftihar ediyoruz.’ dedi.
AK Parti Heyeti saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından Rahmeti Rahmana kavuşan Esat Güneş’İn ailesini ziyaret ederek, taziyelerini sundu, aileye sabır dileyerek, rahmet niyazlarını paylaştı.
Aydemir yangınzedelerin üzüntüsünü paylaştı
Karaçoban İlçesi ziyareti sonrasında Pasinler ilçesine geçen Milletvekili Aydemir, Pasinler ilçesi Paşabey Mahallesinde 15 işyerinin tamamen yandığı alanda incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile birlikte yangınzedeleri ziyaret eden Milletvekili Aydemir, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınzedelerin üzüntüsünü paylaşan Milletvekili Aydemir, “Şükür, can kaybımız yok; mali zararı devletimiz telafi eder‘ dedi.

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