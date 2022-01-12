Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Yetenek Taraması’ başladı. 20212022 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar 10 bin öğrenciye spor taraması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve Spor Uzmanları ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri okullarda sporcu yetenek taramasına Palandöken ilçesinden start verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses’in proje sorumluluğunu yaptığı ‘Yetenek Taraması’nda genel koordinatörlük görevini ise Hakan Ülgü üstleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden 15 antrenör, spor ve bilişim uzmanının yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de 10 beden eğitimi öğretmeni projede görev alıyor.

Öğrencilerin ailelerinin de izlediği spor yetenek taraması Palandöken ilçesinden başladı. Proje Sorumlusu Güngör Şenses, 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı sonuna kadar ‘Yetenek Taraması’ projesini 20 ilçede yaparak tamamlayacaklarını söyledi.

GSİM Müdürü Birdal Öztürk ile Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un da projeyi yakından takip ettiğine değinen Şenses, iki bakanlık arasında yapılan önemli projenin meyvelerini vereceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında İmzalanan Protokol gereğince, Türkiye Sportif Yetenek Taramasının Yapılması ve Yetenekli Çocukların Spor Branşlarına Yönlendirilmesi Hususunda ölçümler yapıldığını belirten Yetenek Taraması Genel Koordinatörü Hakan Ülgü, “20 ilçemizde 5. Sınıfta okuyan 10 bin dolayında öğrencinin ölçümlerini yapacağız. 6 aylık eğitimden sonra çocukların branşları belli olacak ve yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek” dedi.

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