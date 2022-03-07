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“Soğuk Zincir Süt Kurulumu” ve “Süte Değer Projesi” pandemi ve kuraklığa meydan okuyor

İHA

“Soğuk Zincir Süt Kurulumu” ve “Süte Değer Projesi” pandemi ve kuraklığa meydan okuyor

Erzurum’da 2019 yılında “Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve “Süte Değer ”projesi kapsamında kurulan Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. büyümeye devam ediyor. 3. etaba geçilen projede 20192021 yılları arasında toplam 6.028.249,43 milyon litre süt toplanarak, bir rekora imza atıldı.
Erzurum Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, KUDAKA, DAP, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından başlatılan proje ile 6 ilçe, 94 Mahalle’de 603 süt soğutma tankı 813 üreticiye dağıtıldı. Ayrıca proje kapsamında Hınıs, Horasan, İspir, Tortum ilçelerine süt toplama merkezleri kuruldu.
Hali hazırda 94 mahalleden süt toplayan Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş , 2021 yılında dünya genelinde yaşanan büyük kuraklığa rağmen üreticiden 3 milyon 169 bin litre olmak üzere 20192021 yılları arası toplamda 6.028.249,43 litre süt topladı. Büyüme hızını geçtiğimiz yılda sürdüren şirket, üreticiye ise toplamda 13 milyon 606 bin TL ödeme yaptı.
"Başarıyı daha ileriye taşıyacağız"
Valilikte, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve şirket yöneticileri ile bir toplantı yapan Vali Okay Memiş, projenin yakın zamanda İl genelinde uygulanacağını bildirdi.
Projeyi yakından takip ettiğini belirten Vali Memiş, “Bu bizim rüya projemiz, uçsuz bucaksız meralarımızdaki hayvan varlığımızla elde edilen başarıyı daha ileriye taşıyacağız." dedi.
Memiş, "Amacımız, köylümüzün ürettiği sütün daha sağlıklı, kaliteli ve (PH) değerinin yüksek olması. Üreticimiz ise bu sütlerin ayağına kadar gelerek alıp işlemesidir. Bu anlamda iki taraf da kazançlı çıkacaktır. Şu ana kadar 94 mahallemizde 603 adet soğutma tankı üreticimize dağıtıldı. Üreticimiz ve tüketicimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Firma, 10 kişilik istihdamının yanı sıra Erzurum ekonomisine 1 milyon 562 bin TL ödeme yaparak önemli gelir sağladı. Öte yandan 1 milyon 526 bin TL vergi ödeyen şirket ülke ekonomisine de, önemli katkıda bulunmuş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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