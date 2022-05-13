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İspir’de baraj suyunun oluşturduğu şelale adeta büyülüyor

İHA

İspir’de baraj suyunun oluşturduğu şelale adeta büyülüyor

Erzurum’un İspir ilçesinde bulunun Arkun barajının dolmasıyla oluşan doğal şelale manzarasıyla adeta büyülüyor.
Erzurum’un İspir ilçesi Karakamış dağları arasından akan Çoruh vadisi üzerinde bulunan Arkun barajının dolması ile birlikte oluşan doğal şelale görenleri manzarasıyla şaşırtıyor. Kartpostalları aratmayan doğa görüntüsü barajdan akan suyu ile birleşince ortaya görsel şölen çıkıyor.
İspirliler eşsiz manzaranın doyumsuz olduğunu belirterek, herkesin bu doğal güzelliği yerinde görmesi gerektiğini ifade ediyor.

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