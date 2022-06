Pasinler'e 4,5 milyonluk yatırım

Erzurum’un Pasinler ilçesinde merkez sulama kooperatifi tarafından yürütülen ve ilçenin tarımsal arazilerini sulamasını yapan kuyuların bakım onarımı ve kayıp kaçağın önüne geçilmesi için 4 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, "Valimiz Okay Memiş beyin destek verdiği, bizimde ilgilendiğimiz Pasinler Merkez Sulama Kooperatifi 5 milyonluk yatırımın iki milyona yakını KUDAKA ve Valiliğimiz Yatırım ve İzleme Koordinasyonu aracılığıyla destek olduk. Burada Pasinler’in su sıkıntısını çözmeye çalıştık. Kooperatifimizin girişimiyle bizleri içine dahil ettiler. Bizlerde gereken desteği sağladık. Bugün verdiğimiz destekle Pasinlerli çiftçilerimiz rahat edecekler. Devletimiz her daim çiftçimizin yanındadır yanında olmaya da devam edecektir" dedi.

Pasinler Merkez Sulama Kooperatifi Proje Koordinatörü Adem Alkanat ise "Valimiz Okay Memiş başta olmak üzere Vali Yardımcımız Hamdullah Suphi Özgödek’e ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ederiz. Pasinler’imiz tarım ve hayvancılık bölgesi olduğundan Pasinler Merkez Sulama Kooperatifimizin 114 kuyusu bulunmakta olup, yapılan yatırımla 64 kuyumuza kompanzasyon ve panolar kurdurduk. Bu yatırımla her yıl kayıp kaçak bedeli olarak ödediğimiz yaklaşık 1,5 milyonla 3 milyon arasında gelen cezayı bundan sonra ödemeyeceğiz. Burada kooperatifimizin büyük bir giderini çözmüş olacak" diye konuştu.

Alkanat, "Pasinler Merkez Sulama Kooperatifi olarak geçen yıl başlattığımız güneş enerjisinden yararlanma projelerinin de olduğunu, bu projemizin de gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman çiftçilerimiz bugün ödedikleri su parasının üçte birini ödeyecekler. Buda çiftçilerimize rahat bir nefes aldıracaktır. Gerek Sayın Valimiz Okay Memiş beyefendi ve siz değerli Vali Yardımcımız dün olduğu gibi bugünde bizlerin yanındalar inşallah bu projeyle sulama alanında rahatlama yaşanacaktır" dedi.

