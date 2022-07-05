Muhtar Aydemir’in eşine son görevi

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Yenişehir Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sadullah Aydemir’in eşi Halime Aydemir, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Halime Aydemir’in Solakzade Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Aydemir’in yakınları, eş ve dostları katıldı

Halime Aydemir’in cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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