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Ilıca domatesinin ilk hasadını Bakan Varank yaptı Bakan Varank’tan Aziziye’ye tam puan

İHA

Ilıca domatesinin ilk hasadını Bakan Varank yaptı Bakan Varank’tan Aziziye’ye tam puan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aziziye Belediyesi’nin domates üretimi yaptığı Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seraları’na tam not verdi. Seranın hem açılışını ve hem de ilk hasadını yapan Bakan Varank, bu yatırımların özel sektör için örnek teşkil ettiğinin altını çizerek, “En büyük arzumuz bu yatırımların sayısının artması ve üretime yoğunlaşılmasıdır” dedi.
Aziziye Belediyesi’nin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) çerçevesinde KUDAKA işbirliğiyle Erzurum’a kazandırdığı Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası’nda ilk hasat Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapıldı. Ilıca’da 10 dönüm arazi üzerine konuşlandırılan ve tamamen otomasyon sistemiyle çalışan seraların açılışını yapan Bakan Varank, Ilıca Domatesi’nin ilk hasadını da yaptı.
Serada gerçekleştirilen açılış ve ilk hasat törenine, önceki dönem Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, İçişleri eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok’la birlikte katılan Bakan Varank’a, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri de eşlik etti. Bakan Varank ve beraberindeki heyeti Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve Aziziyeli vatandaşlar karşıladı.
Dışarıda kar, içeride domates
Seranın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, termal kaynakların üretim için kullanılması noktasında hayata geçirilen projenin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Bakınız, burada bir yatırım var. Termal sular boşuna akıp gitmesin diye buraya bir sera inşa edildi. Buradaki ürünler, Erzurum’un ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Dışarıda kar yağarken, bu serada domates yetiştirilecek. Böylesine güzel bir seranın şehrimize kazandırılmış olması, hele de ilçe belediyemizle birlikte bunun başarılmış olması bizim açımızdan çok değerli. Ben Aziziye Belediyemize bu doğrultuda teşekkür ediyorum, belediye başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.
Domates serasının açılış kurdelesini beraberindeki heyetle birlikte kesen Bakan Mustafa Varank, serada domates hasadı da yaptı. Tonlarca ürün veren fidelerden hasat zamanı gelmiş olan domates salkımlarını büyük bir ustalıkla kesen Varank, yatırım hakkındaki detaylı bilgileri ise Başkan Muhammed Cevdet Orhan’dan aldı. Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de hasat yaptığı seraya tam puan veren Aziziye Belediye Başkanı Orhan’ı tebrik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretime dönük bu tarz yatırımların çoğalmasını arzu ettiklerini dile getirdi.
Başkan Orhan’dan teşekkür
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, açılışla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “Hamdolsun! Alın terimize fazlasıyla değdi ve termal domates seralarımızda ilk hasat, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın katılımıyla yapıldı. Bu serayı Erzurum’a kazandırırken, Sayın Bakanımızdan büyük destekler gördük. Tam kapasite üretim yapan seramız ve hasat yapılmayı bekleyen tonlarca domates için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Erzurum Valimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti İl Başkanımıza ve KUDAKA Genel Sekreterliğimize de, destekleri ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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