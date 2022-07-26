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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz" "5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100’e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz" "3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye’de okul öncesi eğitime erişebilmesini amaçlıyoruz"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz" "5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100’e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz" "3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye’de okul öncesi eğitime erişebilmesini amaçlıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 35 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye’de okul öncesi eğitime erişebilmesi ve 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüze 100’e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını söyledi.

Bakan Özer, Erzurum programında Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile "İl Değerlendirme Toplantısı" yapan Bakan Özer toplantı sonrası açılamalarda bulundu. Bakan Özer, "Bütün illerimize gittiğimiz zaman valimiz, millet vekillerimiz, belediye başkanlarımız, milli eğitim müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ile birlikte o ildeki eğitimin resmini çıkartmaya, mevcut durumu değerlendirmeye ve mevcut eğitim parametrelerini daha iyi iyileştirebilmek için neler yapabiliriz buna etraflı bir şekilde çalışma imkanı buluyoruz. Bugünde Erzurum’da çok verimli bir değerlendirme toplantısı yaptık. Erzurum gerçekten eğitimde, okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde diğer illerimize bölgesinde örneklik teşkil eden illerimizden bir tanesi. Bugünde mevcut çalışmalara ilave olarak neler yapabiliriz, 2 yaşlara kadar nasıl gelebiliriz, eğitimin kalitesini çok daha iyi noktaya getirebiliriz bunları değerlendirdik." dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Erzurum’a 2022 yılında güçlendirme, yıkımyapım, yeni yatırımlar bağlamında 278 milyonluk bir yatırım ön görmüşüz ve bu 278 milyonluk yatırımlar devam ediyor." diyen Bakan Özer, şunları kaydetti:
"Bu değerlendirme toplantımızda 610 milyonluk yeni yatırımı vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 278 milyonluk Erzurum’daki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Erzurum’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bunlardan birincisi güçlendirme. Biliyorsunuz Türkiye’de son 3 yıl içerisinde güçlendirme ve yıkyap büyük öncelik verdik biz. İstiyoruz ki okullar en güvenli yerler olsun ve bunun için hızlı bir şekilde 2022 yılında bu çalışmaları hepsini tamamlayacağız. Güçlendirme ile ilgili Erzurum bizim göndermiş olduğumuz ödeneklerin hepsini kullandı. Mevut tüm güçlendirme planındaki tüm okulların çalışmalarını çok başarılı bir şekilde devam ettirdi. İlave olarak ihtimal dahlinde güçlendirmeye ihtiyaç olacak okullar için de ilave bir 100 milyonluk bütçeyi Erzurum’a kazandırmış bulunuyoruz. Yine yılların kronik problemi olduğu ifade edildi. Olur ilçemizde bir 300 öğrenci kapasiteli pansiyonu ikmal inşaatını yaparak inşallah onu da hızlı bir şekilde Erzurum’umuza kazandırmış olacağız. Bu sene eğitim öğretimde 20222023 eğitim öğretim yılına hazırlıklara, her türlü anlamda, temizlik malzemesinden, kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan, okulların donatımına kadar tüm illerimizin ihtiyacını karşılayarak ve çok hazırlıklı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Burada en önemli şeyde büyük onarımlar, yani okulların çatısından, tuvaletine kadar. Tüm alanların büyük onarım kapsamında hızlı bir şekilde yapılarak daha güzel bir ortamda gençlerimizin karşılanması. Bu bağlamda 100 milyonluk bir büyük onarımı da mevcut büyük onarımın 4 katına çıkartarak Erzurum’daki, merkezdeki, ilçelerdeki, köydeki bütün okulları hızlı bir şekilde elden geçireceğiz."

Bakan Özer, "Yine Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi bildiğiniz gibi okul öncesi eğitim. Yani 35 yaş aralığındaki çocuklarımızın bütün Türkiye’de okul öncesi eğitime erişebilmesi için ve özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz." diyerek, "Bu kapsamda da Erzurum’a 9 tane yeni anaokulu yapma kararı aldık. 1 tane Palandöken ilçemize, 3 tane Yakutiye ilçemize, 1 tane Oltu ilçemize, 1 tane Karayazı ilçemize, 2 tane Karaçoban ilçemize, 1 de aziziye olmak üzere 9 tane yeni anaokulumuzu da inşallah yarın itibariyle yatırım programımıza alıp ihalesini vermiş olacağız. 7 tane ilkokul, Aziziye’de, Palandöken’de, Yakutiye’de, Hınıs’ta, Karaçoban’da, Köprüköy’de, Karayazı’da, Narman’da ve Tekman’da olmak üzere 9 tane de yine ilkokulu mevcut yatırımlara koymuş olacağız ve böylece deyinmiş olduğum yatırımlar 610 milyonluk bir yatırım, inşallah bu yatırımlarla birlikte 1 milyara yaklaşan eğitim yatırımıyla Erzurum’u çok daha iyi noktalara taşıyacak." diye konuştu.

"Gerçekten öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz çok fedakar bir şekilde Türkiye’nin her noktasında çalışıyorlar, minnettarız." diyen Özer, "Covid sürecinde de gerçekten çok başarılı bir süreç yönetimi yaptılar ve bir yıl hiç kesintiye uğramadan, hiç aralık vermeden geçmiş yılların dezavantajlarını telafi edecek destek mekanizmalarını devreye sokarak çok başarılı performans sergilediler. Ben özellikle öğretmenlerimizin hepsini kutluyorum. İnşallah bu ziyaretimiz hayırlı oldu, inşallah sonraki ziyaretlerimizde bu yapılan çalışmalar hangi aşamaya geldi, yeni ilave ne ihtiyaçlar var onları değerlendirme imkanımız olacak. Tekrar bu yatırımların Erzurum’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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