Sözleri kendisine ait olan 'koronavirüs' türküsünü Erzurum oyun havası ve Azeri şivesiyle çalıp söyleyen Semih İpek, çektiği klipte kamera karşısına Çinli öğrencileri Dong Yujie ve Wang Kai ile birlikte çıktı.
Azerbaycan’da öğrenim gören Çinli öğrencilerin “İnsanlık Korona’yı yenecek” diyerek mesaj verdikleri Korona türküsünün sözleri izleyicileri güldürdü.
— BBC News Azərbaycanca (@bbcazeri) March 20, 2020
"ÇAĞRIN GELSİN İMAMI"
Azerbaycan’da öğretmenlik yapan Dadaş Semih İpek, sosyal medyada yoğun ilgi gören koronavirüs türküsünün sözleri şöyle:
Kör olasan koronavirüs
Sani yanasan koronavirüs
Maskeye verdiler zamı
Korktu milletin tamamı
Bir virüsü öldürücem
Çağrın gelsin imamı
Çıksam Wuhan'ın düzene
Tükürsem senin yüzüne
Kora giresen koronavirüs
Gelmeyesen koronavirüs
Hey korona gel meydana
Görek bakam kim kazanır
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